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سياسة

الأردن يرفع تمثيله الدبلوماسي في سوريا ويعين قائما بالأعمال

العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - أرشيفية
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني - أرشيفية
22/1/2019

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية تعيين قائم جديد بالأعمال برتبة مستشار في سفارتها لدى سوريا.

التفاصيل:
  • المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة قال إن المملكة قررت "تعيين دبلوماسي برتبة مستشار كقائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الأردنية في دمشق".
  • القضاة: هذا القرار يأتي منسجما مع الموقف الأردني منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011 بالإبقاء على السفارة الأردنية في دمشق مفتوحة.
  • القضاة: السفارة الأردنية في دمشق كانت تمارس عملها منذ سنوات بشكل طبيعي بوجود طاقم من الموظفين لم يكن بينهم قائم بالأعمال دبلوماسي وبدرجة مستشار.
  • القضاة: الأردن دفع ومنذ بداية الأزمة السورية للتوصل إلى حل سياسي للأزمة يقبله السوريون ويحفظ وحدة سوريا ويعيد أمنها واستقرارها ويتيح الظروف التي تسمح بالعودة الطوعية للاجئين.
  • خلفية:
  • الأردن أبقى على سفارته مفتوحة في دمشق، وكذلك بقيت السفارة السورية مفتوحة في عمان.
  • في عام 2014، أعلن الأردن أن السفير السوري السابق بهجت سليمان شخصا غير مرغوب فيه وطلبت منه مغادرة البلاد بسبب "إساءاته المتكررة" الموجهة "ضد المملكة وقيادتها ورموزها السياسية ومؤسساتها الوطنية ومواطنيها".
  • الحكومة الأردنية قالت حينها إن بإمكان دمشق تعيين سفير جديد لها في عمان، مؤكدة بأن قرار طرد السفير السوري من عمان "لا يعني بأي حال قطع العلاقات مع سوريا".
  • حتى ذلك الوقت، كان القائم بالإعمال الأردني في سفارة المملكة في دمشق لا يزال يعمل قبل أن يغادرها مع عدد من افراد طاقمها بسبب الأوضاع الأمنية.
  • الفترة الأخيرة شهدت تحسنا في العلاقات بين البلدين، خاصة بعد إعادة فتح معبر نصيب-جابر الحدودي بين البلدين.
  • العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قال في لقاء مع صحفيين قبل فترة إن العلاقات مع سوريا ستعود كما كانت.
  • يوجد في الأردن نحو 650 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى الأمم المتحدة، فيما تقدر عمان عدد الذين لجأوا إلى البلاد منذ اندلاع النزاع في سوريا بنحو 1,3 مليون سوري.
خلفية:
  • الأسابيع الأخيرة شهدت خطوات عربية متصاعدة للتطبيع مع نظام بشار الأسد.
  • وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل دعا الجمعة لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
  • تصريحات وزير الخارجية اللبناني جاءت خلال الاجتماع الوزاري الذي سبق القمة العربية الاقتصادية والاجتماعية في بيروت.
  • مسؤول من الرئاسة التونسية، الذي ستستضيف بلاده القمة العربية في نهاية مارس/ آذار المقبل، صرح قبل فترة بأن بلاده "ستكون مسرورة جدا" إذا قررت الجامعة العربية رفع تعليق عضوية سوريا.
  • كما دعت حركة "النهضة" التونسية إلى "مصالحة وطنية شاملة يستعيد بها الشعب السوري حقه في أرضه وفِي حياة ديمقراطية".
  • قبل شهر، قام الرئيس السوداني عمر البشير بزيارة خاطفة إلى دمشق، هي الأولى لرئيس عربي منذ 2011.
  • بعد زيارة البشير بأيام، أعلنت الإمارات أنها أعادت فتح سفارتها في دمشق، وقالت البحرين إن سفارتها في دمشق والبعثة الدبلوماسية السورية في المنامة تعملان "دون انقطاع".
المصدر : وكالات
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