إضراب بسجن "عوفر" الإسرائيلي.. هل تبدأ انتفاضة أسرى جديدة؟

أعلن جميع الأسرى الفلسطينيين بسجن عوفر الإسرائيلي، الاستنفار وامتنعوا عن القيام بالأعمال اليومية ورفضوا طلب الإدارة بعقد جلسة معهم وقرروا إرجاع الطعام، ردًا على الاقتحامات الأخيرة.

واشترط الأسرى للاجتماع مع إدارة السجن، السماح بعقد اجتماع بين "ممثلي كافة الفصائل" داخل المعتقل الإسرائيلي الواقع غربي رام الله بالضفة الغربية المحتلة، ويقبع به نحو 1200 أسير فلسطيني.

وبعد تهديدهم بالسلاح والكلاب البوليسية، سادت حالة من الرعب بين الأسرى الأطفال في المعتقل، فيما شهدت الضفة وغزة وقفات تضامنية مع أسرى عوفر، وسط تنديد واسع من الفصائل الفلسطينية.

جاء ذلك بعدما أصيب أكثر من مائة أسير فلسطيني جراء اقتحامات متتالية من قبل قوات الاحتلال للسجن واعتدائهم على الأسرى، في خطوة تصعيدية واستفزازية هي الأشد منذ عشر سنوات.

بيان الحركة الأسيرة في سجن عوفر:

سيكون لنا خطوات تصعيدية خلال الساعات القادمة حيث سيتم التصدي لاعتداءات مصلحة السجون الإسرائيلية عليها من خلال معركة "الوحدة والكرامة".

الاحتلال أعلن الحرب على الأسرى في السجون وبدأ هذه الحرب في سجن عوفر، ونحن أمام مرحلة جديدة من القمع تهدد حياتنا كأسرى.

لقد أصبحنا الملف الأقوى حضورًا بين أروقة الحكومة والأحزاب في ظل تنافس محموم على قضم حقوقنا وسلب مكتسباتنا التي حصلنا عليها بالتضحيات والدماء والشهداء، من أجل تحقيق نصر مزيف للاحتلال يظهر به أمام الجمهور الإسرائيلي.

منذ يوم الأحد الماضي وحتى مساء أمس الإثنين، تم اقتحام عدة أقسام في سجن عوفر وإجراء تفتيشات استفزازية وتحطيم لمقتنياتنا والتنكيل بنا عبر التفتيش العاري والإساءات اللفظية، فما كان منا إلا أن ندافع عن كرامتنا بما نستطيع.

تحولت غرف السجن وأقسامه إلى ساحة حرب حقيقية ضدنا باستخدام الرصاص المطاطي من مسافة صفر والغاز المسيل للدموع والصواعق الكهربائية والكلاب والضرب بالهراوى، ما أسفر عن إصابة أكثر من مائة أسير وحرق عدة غرف ومصادرة لمقتنياتنا وإغلاق لكافة الأقسام.

نطالب كافة المؤسسات الدولية والحقوقية وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان الدولية بالوقوف أمام مسؤولياتهم الإنسانية والأخلاقية.



وفي قطاع غزة، نظمت القوى الوطنية والإسلامية، اليوم، وقفة تضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في القطاع.

وشدد مشير المصري القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على أن ما قامت به مصلحة سجون الاحتلال ضد الأسرى في "عوفر" إعلان حرب مفتوحة، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني سيقف إلى جانب أسراه وسيكون على مستوى هذا الإعلان.

أبرز تصريحات مشير المصري القيادي في حركة "حماس":

دولة الاحتلال تمارس البلطجة والإجرام في محاولة لصناعة نصر ضد الأسرى العزل. ما حدث إرهاب دولة منظم.

نؤكد على أهمية الوحدة الوطنية لمواجهة هذه الهجمة، فقضية الأسرى توحد الشعب الفلسطيني.

محاولة إذلال الأسرى يعني في قاموس الأسرى انتفاضة المعتقلات والسجون، وإذا ما أعلن العدو حربا على الأسرى سنعلنها حربا عليه".

نقول لنتنياهو ولكل القادة الصهاينة عليكم ألا تستعملوا ورقة الأسرى للمزايدات الانتخابية، وإذا أردتم ميدان المواجهة فهو مع المقاومة من نقطة الصفر، وليس ضد الأسرى في سجون العزل.

بيان الهيئة القيادية العليا لأسرى حركة الجهاد الإسلامي:

أعلنّا النفير العام في كافة السجون الإسرائيلية، واعتداء الاحتلال في عوفر لن يمر دون عقاب.

لن نقبل أن تكون السجون ساحة للدعاية الانتخابية الإسرائيلية.

بيان وزارة الخارجية الفلسطينية: