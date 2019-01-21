4 سيناريوهات محتملة لـ"بريكست" وتيريزا ماي تكشف عن خطة بديلة

تكشف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الإثنين، للبرلمان البريطاني خطتها البديلة بعدما رفض النواب الاتفاق الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوربي بشأن "بريكست".

ورفض نواب البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي الاتفاق الذي توصلت إليه تيريزا ماي مع القادة الأوربيين بعد مفاوضات استمرت نحو عامين في بروكسل بشأن خروج بلادها من الاتحاد.

تأجيل الانسحاب أو خطة بديلة:

بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوربي في 29 آذار/مارس بدون اتفاق، إذا لم يتمكن النواب من تأجيل تاريخ الانسحاب أو التوصل إلى خطة بديلة ترضي المفوضية الأوربية كذلك.

قد تخسر خامس أكبر قوة اقتصادية في العالم قدرتها على الوصول على أساس تفضيلي إلى أكبر سوق لصادراتها بين ليلة وضحاها، ما يؤثر على كل القطاعات ويؤدي إلى ارتفاع التكاليف وتعطيل الموانئ البريطانية.

حكومة ماي نجت من تصويت لسحب الثقة الأربعاء الماضي، وبدأت بمحادثات مع شخصيات من حزبها المحافظ وحزب العمال.

زعيم المعارضة الرئيسية جيريمي كوربن رفض المشاركة في المحادثات قائلًا إن على ماي أولًا أن ترفض الانسحاب من الاتحاد الأوربي من دون اتفاق، وهو ما تقول رئيسة الوزراء إنه مستحيل.

اتصالات أوربية:

ماي تحدثت هاتفيًا الخميس إلى رئيس الوزراء الهولندي مارك روتي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والمسؤولَين الأوروبيين جان كلود يونكر ودونالد توسك لمناقشة الخطوات المقبلة.

قادة الاتحاد الأوربي استبعدوا حتى الآن إعادة التفاوض على الاتفاق لكنهم أشاروا إلى إمكان تأجيل الانسحاب إذا غيرت ماي "خطوطها الحمراء" المتعلقة بالخروج من الاتحاد الجمركي الأوربي ومنع حرية حركة المواطنين.

بعد تحديد ماي لخططها بشأن طريقة المضي قدمًا، سيطرح النواب سلسلة تعديلات ليتم التصويت عليها في 29 يناير/كانون الثاني.

مجموعتان على الأقل من النواب المنتمين إلى أحزاب مختلفة، تنوي طرح تعديلات تؤدي إلى تأخير أو تعطيل اقتراحات ماي.

إحدى المجموعتين ستعلق عملية الانسحاب في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد مع بروكسل بحلول نهاية فبراير/شباط.

أما الثانية، فستتيح لأعضاء البرلمان اختيار يوم واحد كل أسبوع لمناقشة المسائل المرتبطة ببريكست والتصويت عليها، وهو ما سيتجاوز التقليد الذي يمنح الحكومة الحق في التحكم بجدول أعمال البرلمان.

مكتب ماي وصف هذه الخطط بأنها "مقلقة للغاية".

هجوم حكومي على البرلمان:

وزير التجارة الدولية ليام فوكس قال "لدينا شعب يطالب بالخروج (من الاتحاد الأوربي) وبرلمان مع البقاء" فيه.

البريطانيون صوتوا بأكثرية ضئيلة (52% من الأصوات مقابل 48%) لصالح الانسحاب من الاتحاد الأوربي في استفتاء العام 2016 الذي كشف عمق الانقسامات في المجتمع البريطاني.

اتفاق أيرلندا:

من النقاط الأكثر خلافية في الاتفاق الذي رفضه البرلمان بند "شبكة الأمان" وهو ضمان قانوني باستمرار حرية الحركة على الحدود مع أيرلندا في حال لم تتمكن بريطانيا من الاتفاق مع الاتحاد الأوربي على معاهدة طويلة الأمد للتجارة الحرة.

لا يمكن لبريطانيا الانسحاب بشكل أحادي من "شبكة الأمان".

صحيفة "صنداي تايمز" ذكرت أن ماي ستقترح التوصل إلى ترتيبات منفصلة مع دبلن.

سيناريوهات البريكست

خبراء يرون أن هناك 4 سيناريوهات لأزمة "البريكست" منها عدم التوصل إلى اتفاق ما يعني خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق أو إرجاء الانسحاب أو تنظيم استفتاء ثان أو إجراء انتخابات عامة في بريطانيا.

السيناريو الأول : بدون اتفاق

رفض النواب للاتفاق عزز إمكانية خروج بريطانيا من الاتحاد بدون اتفاق، وهو أمر تخشاه الأوساط الاقتصادية خصوصًا التي تلوح بخطر انهيار الجنيه الاسترليني وارتفاع معدل البطالة.

ماي قالت إنه "من المستحيل" استبعاد هذا السيناريو، وهذا ما كان يطلبه زعيم حزب العمال جيرمي كوربن كشرط مسبق لبدء مفاوضات من أجل التوصل إلى تسوية.

في حال خروج "بلا اتفاق"، ستخضع العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوربي لقواعد منظمة التجارة العالمية بينما ينبغي اتخاذ عدد من إجراءات المراقبة الجمركية والتنظيمية.

ويؤدي ذلك إلى نقص في الأدوية وازدحام هائل في المرافىء وتوقف الرحلات الجوية وتراجع النمو.. يرفض مؤيدو "بريكست" الإقرار بهذه الاحتمالات ويؤكدون أن عدم التوصل إلى اتفاق هو أفضل من اتفاق سىء. وهم يريدون سياسة تجارية مستقلة.

السيناريو الثاني : إرجاء موعد البريكست

هذا الاحتمال مطروح بقوة في المفوضية الأوربيةة، لكن الانتخابات الأوربية المقبلة المقررة في مايو/أيار تعقد الوضع فإذا بقيت بريطانيا في الاتحاد حتى ذلك التاريخ، سيكون على البريطانيين انتخاب نوابهم الأوربيين.

مصدر دبلوماسي قال إن "تمديدًا بعد 29 مارس/آذار ممكن ولكن ليس لأبعد من 30 يونيو/حزيران" لأن البرلمان الأوربي الجديد سيتشكل". لكن دبلوماسيًا أوربيًا آخر قال إن المملكة المتحدة "يمكن أن تتمثل بنواب في البرلمان الأوربي لفترة موقتة".

يمكن أن تؤدي تعديلات سيتقدم بها النواب البريطانيون في الأيام المقبلة إلى تعليق أو تأخير عملية الخروج من الاتحاد.

لكن تيريزا ماي تعارض حتى الآن أي تأجيل لبريكست. وفي حال غيرت رأيها، فسيحتاج طلبها لمواقفة الدول ال27 الأعضاء في الاتحاد.

السيناريو الثالث: استفتاء ثان

إجراء استفتاء ثان خيار ترفضه تيريزا ماي أيضًا، ويطالب به النواب المؤيدون للوحدة الأوربية على أمل أن يعكس نتيجة التصويت الذي جرى في 23 حزيران/يونيو 2016، وكذلك مسؤولون سياسيون لحلحلة الوضع.

في هذه الحالة يجب تحديد السؤال المطروح: البقاء في الاتحاد الأوربي أو خطة ماي؟ أو خروج من دون اتفاق؟ الإمكانات عديدة.

حكومة ماي ترفض إجراء تصويت ثان قد يستغرق التحضير له "أكثر من عام" حسب رئاسة الحكومة البريطانية.

لكن حزب العمال قد يميل إلى هذا الخيار في غياب انتخابات مبكرة.

السيناريو الرابع : انتخابات عامة