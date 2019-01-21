32 طلب ترشح للرئاسة الجزائرية خلال 3 أيام

أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية تلقيها 32 طلب ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل بعد 3 أيام من فتح باب الترشح.

التفاصيل:

بيان وزارة الداخلية قال إن رغبات الترشح "منها 9 لرؤساء أحزاب سياسية و23 رسالة لمرشحين أحرار (مستقلين)".

بيان الوزارة تتضمن قائمة بالشخصيات والأحزاب، وكان أبرزها: جبهة المستقبل ويقودها مرشح الرئاسة السابق عبد العزيز بلعيد، والنصر الوطني، وطلائع الحريات ويقوده رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، والتجمع الجزائري، وحركة الانفتاح، و"عهد 54″، وجبهة العدالة والديمقراطية، وحركة الديمقراطية الاشتراكية، والحركة الوطنية للأمل.

بالنسبة للمرشحين المستقلين كان أبرزهم بحسب القائمة: الجنرال المتقاعد علي غديري، 64 سنة، والناشط السياسي المقيم بفرنسا رشيد نكاز، 47 عامًا، والبرلماني السابق رابح ميسوم.

السبت الماضي، أعلنت الداخلية الجزائرية فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة لفترة تستمر 45 يوما.

القانون الجزائري يشترط جمع 60 ألف توكيل للمواطنين لدخول السباق رسميا.

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