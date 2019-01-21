ناشطون: وفاة الشيخ "العماري" داخل أحد سجون السعودية

أعلن ناشطون سعوديون، وفاة الشيخ أحمد العماري، عميد كلية القرآن الكريم بجامعة المدينة المنورة سابقًا، جراء جلطة دماغية داخل السجن بالمملكة.
ووفق حساب معتقلي الرأي على "تويتر" وهي مجموعة سعودية تعرف نفسها بأنها تتابع أوضاع المعتقلين السياسيين في السعودية، فإن العماري توفى جراء "إهمال طبي".
#قتلوا_العماري عندما اعتقلوه تعسفياً ..
ثم قتلوه بالعزل الانفرادي 5 أشهر ..
ثم قتلوه بالإهمال الطبي وحرمانه من الدواء والرعاية اللازمة
فأصابه نزيف دماغي ..
تركوه حتى "مات دماغياً" ثم فارق الحياة
كم مرّة قتلوك .. كم مرّة سيلاحق دمُك القتلة !! pic.twitter.com/D1Rlwdy2Yn
— معتقلي الرأي (@m3takl) January 20, 2019
▪️سلطاتٌ اعتادت على خرق القوانين و قتل معتقلي الرأي تحت التعذيب، لن يردعها أن يكون المعتقل مُسناً وله مكانة اجتماعية كبرى مثل الشيخ #أحمد_العماري.#قتلوا_العماري pic.twitter.com/clDmzlL9b6
— معتقلي الرأي (@m3takl) January 21, 2019
وحتى الساعة (06:50 بتوقيت غريتنش) لم تعقب السلطات السعودية على هذه الأنباء، غير أنها عادة ما تقول إنها تلتزم بحقوق الإنسان.
وتأتي تلك الأنباء وسط انتقادات شديدة تطال السعودية عقب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول، أكتوبر/تشرين أول الماضي.
بعد اغتيال هذا الشيخ ربيب القرآن الدور على الساكتين.
ماذا ينتظر شعب أفقره ولي العهد وأهان بناته في السجون عبر محققين فجرة لا يعرفون الإسلام ولا المرجلة.
بعد اغتيال هذا الشيخ ربيب القران #أحمد_العماري
الدور على الساكتين..
ماذا ينتظر شعب أفقره mbsوأهان بناته في السجون عبر محققين فجرة لايعرفون الاسلام ولا المرجلة
— سلطان العبدلي (@salabdali1976) January 21, 2019