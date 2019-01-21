محادثات بين طالبان وواشنطن بالدوحة.. وعشرات القتلى في هجوم بأفغانستان

قالت حركة طالبان إنها التقت مع المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاده في قطر اليوم الYثنين، وذلك بعد أيام من تهديدها بالانسحاب من محادثات السلام الأفغانية.

التفاصيل:

ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان قال في بيان "بدأت محادثات بين قادة طالبان ومسؤولين أمريكيين اليوم في قطر".

قبل أيام حذرت الحركة من تعليق المحادثات التي تجريها مع الولايات المتحدة، متهمة واشنطن "بالابتعاد عن برنامج المحادثات".

وكالة رويترز نقلت عن مصدر قريب من المحادثات إنهم يهدفون من المباحثات "أن ينتهوا من برنامج زمني وأسلوب لانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان".

الخلافات بشأن دور الحكومة الأفغانية في المحادثات تسببت في تعثر المفاوضات.

طالبان تريد إبقاء الحكومة بعيدا عن المناقشات وهو ما تعارضه الولايات المتحدة.

المبعوث الأمريكي اختتم جولة قبل أيام، هي الثالثة منذ تعيينه في منصبه في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

الجولة تأتي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب قراره سحب نصف الجنود الأمريكيين في أفغانستان، والبالغ عددهم 14 ألف جندي.

جرت جولات للمباحثات بين طالبان وبين الولايات المتحدة في قطر وفي الإمارات خلال الشهور الماضية.

روسيا وإيران أعلنا عن مباحثات مع حركة طالبان خلال الشهر الماضي، كما دعت الصين الحركة إلى إجراء مباحثات معها.

هجوم كبير: