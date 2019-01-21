قتيل آخر في احتجاجات السودان والبشير يزور الدوحة

شيّع سودانيون أمس الإثنين جثمان متظاهر توفي متأثرا بإصابته في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وتنحي النظام.
- أكد تجمع المهنيين السودانيين "الجهة المتبنية للاحتجاجات" في بيان له مساء الإثنين، وفاة الفاتح عمر نمير الطالب بكلية الهندسة في جامعة السودان بمستشفى "رويال كير" في الخرطوم، وكان أصيب في الاحتجاجات التي شهدها حي بري شرقي العاصمة الخرطوم الخميس الماضي.
عدد القتلى
- بوفاة الفاتح عمر ترتفع حصيلة قتلى الاحتجاجات في السودان إلى 27 قتيلا بحسب الإحصاءات الرسمية وإلى أكثر من 40 قتيلا وفقا لمنظمات حقوقية منذ بدء الاحتجاجات الشهر الماضي.
- منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الفائت، تشهد عدة مدن سودانية احتجاجات ضد الرئيس عمر البشير الجالس على كرسي الحكم منذ الانقلاب العسكري في يونيو/حزيران 1989.
الحكومة تتهم المعارضة
- اتهم وزير الدولة بوزارة الإعلام السوداني مأمون حسن إبراهيم كلا من الحزب الشيوعي المعارض وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور وما سماه التيار اليساري بالتخريب والتدمير في السودان من خلال استغلال المظاهرات التي خرجت لأسباب اقتصادية.
- قال إبراهيم في مؤتمر صحفي بالخرطوم أمس الإثنين إن بعض الشواهد والأدلة تشير إلى ما وصفه بعمل ممنهج يقوم به بعض المنتمين إلى أحزاب سياسية.
- في المقابل، قال السكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني محمد مختار الخطيب إن الأزمة في البلاد شاملة، ولن تحل إلا بإسقاط النظام.
- وتحدى الرئيس البشير معارضيه الذين يحتجون على سياساته بقوله إن المظاهرات لن تسقط الحكومة، وإن على المعارضة أن تستعد لانتخابات عام 2020.
البشير يزور الدوحة
- قالت وكالة الأنباء القطرية إن الرئيس السوداني عمر البشير سيصل إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم الثلاثاء، في زيارة عمل يلتقي خلالها أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
- وكالة الأنباء القطرية الرسمية ذكرت، أن الشيخ تميم سيستقبل الرئيس البشير الأربعاء في الديوان الأميري، بالعاصمة الدوحة، دون تفاصيل عن مدة الزيارة.
- الوكالة أضافت: سيبحث أمير قطر والرئيس السوداني العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا محل الاهتمام المشترك.
- تعد الزيارة هي الأولى الخارجية للرئيس السوداني منذ اندلاع احتجاجات ببلاده في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، تندد بتدهور الأوضاع المعيشية.
- سبق أن أعلنت الخرطوم، أن أمير قطر، أكد خلال اتصال هاتفي مع البشير، وقوف بلاده مع السودان لتجاوز محنته، جراء الاحتجاجات المنددة بالأوضاع الاقتصادية المتردية وغلاء الأسعار.
سمو أمير البلاد المفدى يستقبل، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. #قنا pic.twitter.com/yh1OOAgg35
— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019
خلفيات:
- السودان يشهد احتجاجات دامية منذ 19 ديسمبر/كانون الأول عقب قرار الحكومة زيادة سعر الخبز ثلاثة أضعاف.
- التظاهرات التي تحولت بسرعة إلى احتجاجات ضد حكم الرئيس عمر البشير المستمر منذ ثلاثة عقود، أدت إلى مقتل 26 شخصا حتى الآن بحسب مسؤولين.
- منظمة العفو الدولية تقول إن عدد القتلى يتجاوز الـ40.
- الجمعة الماضية قالت سارة جاكسون، نائبة مدير برنامج شرق منظمة العفو الدولية لشرق إفريقيا، إنه "أمر مروّع استمرار أجهزة الأمن السودانيّة في استخدام القوّة المميتة ضدّ المتظاهرين والذين يقدّمون خدمات رئيسيّة كالأطباء".
- البشير قال أمس أمام حشد في ولاية النيل الأبيض "الدكتور الذي قتل في بوري (في شرق الخرطوم) … قتل بسلاح لا يستخدمه الجيش أو جهاز الأمن أو الشرطة". وأضاف "ناس من وسط المتظاهرين هم الذين قتلوا المتظاهرين".
- الاحتجاجات تأتي في وقت يواجه السودان نقصا كبيراً في العملات الأجنبية وارتفاعا في نسبة التضخم ما تسبب بارتفاع أسعار الغذاء والدواء أكثر من الضعف.
- من المقرر تنظيم مزيد من التظاهرات الخميس القادم "في أنحاء بلدات ومدن السودان" وفق ما أعلن اتحاد المهنيين السودانيين.