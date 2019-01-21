قتيل آخر في احتجاجات السودان والبشير يزور الدوحة

شيّع سودانيون أمس الإثنين جثمان متظاهر توفي متأثرا بإصابته في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد للمطالبة بتحسين الأحوال المعيشية وتنحي النظام.

عدد القتلى

الحكومة تتهم المعارضة

البشير يزور الدوحة

سمو أمير البلاد المفدى يستقبل، بعد غد الأربعاء في الديوان الأميري، فخامة الرئيس السوداني، الذي يصل الدوحة غدا الثلاثاء في زيارة عمل للبلاد، حيث سيتم بحث العلاقات الأخوية بين البلدين وآفاق تعزيزها، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. #قنا pic.twitter.com/yh1OOAgg35

— وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) January 21, 2019