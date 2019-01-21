قتلى وجرحى عسكريون في قصف إسرائيلي جديد على أهداف بسوريا

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي، اليوم، أن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنابل موجهة خلال ضربات جوية إسرائيلية أمس الأحد.

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المركز قوله، اليوم الإثنين، إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطارًا في جنوب شرق دمشق وقتلت أربعة جنود سوريين وأصابت ستة.

#فيديو هكذا ضربنا وسائط #الدفاع_الجوي السورية في أعقاب اطلاقها صواريخ أرض جو ضد مقاتلات #جيش_الدفاع الحربية اثناء ضربها أهداف #فيلق_القدس الإيراني داخل #سوريا pic.twitter.com/35lRIib5n9 — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2019

تصريحات سورية:

قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسميّة السوريّة (سانا) إنه "في تمام الساعة 01,10 (23,10 بتوقيت غرينتش) من فجر اليوم الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضًا وجوًا، وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة".

المصدر أضاف "على الفور، تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف، واعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها وأسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدوّ الإسرائيلي باتّجاه الأراضي السوريّة".

إسرائيل: قصفنا أهدافًا إيرانية

الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنّه ضرَبَ "أهدافًا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"، محذّرًا في الوقت نفسه دمشق "من محاولة استهداف الأراضي أو القوّات الإسرائيليّة".

لم يعط بيان الجيش الإسرائيلي مزيدًا من التفاصيل حول الضربات التي جاءت غداة ضربات استهدفت مواقع في جنوب دمشق.

في الأشهر الأخيرة، شنت إسرائيل ضربات جوية عديدة على أهداف عسكرية إيرانية ومواقع أسلحة يفترض أن تسلم إلى حزب الله.

من بين أهداف #فيلق_القدس الإيراني المستهدفة في #سوريا فجرًا:

🎯 مواقع تخزين وسائل قتالية

🎯 موقع تخزين في #مطار_دمشق الدولي

🎯 موقع استخبارات إيراني

🎯 معسكر تدريب إيراني pic.twitter.com/xGk1jTQa5C — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) January 21, 2019

نتنياهو: سياستنا تقويض التجذر الإيراني في سوريا

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال زيارة إلى تشاد أمس "لدينا سياسة محددة تمامًا: تقويض تجذر الوجود الإيراني في سوريا وإلحاق الضرر بأي جهة تريد الإضرار بنا".

قبل أسبوع، اعترف نتنياهو بأن إسرائيل شنت غارة على "مستودع للأسلحة" إيراني في مطار دمشق الدولي، في تأكيد نادر لمسؤول إسرائيلي لتوجيه مثل هذه الضربات.

قال رئيس الوزراء نتنياهو قبل قليل: ننتهج سياسة دائمة عبارة عن ضرب التموضع الإيراني في سوريا وضرب كل من يحاول المساس بنا. هذه السياسة لا تتغير عندما أتواجد في إسرائيل وهي لا تتغير عندما أقوم بزيارة تاريخية إلى تشاد. هذه هي سياسة دائمة. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2019

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