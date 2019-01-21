قتلى وجرحى عسكريون في قصف إسرائيلي جديد على أهداف بسوريا

أعلن مركز التحكم العسكري الروسي، اليوم، أن الدفاعات الجوية السورية دمرت أكثر من 30 صاروخ كروز وقنابل موجهة خلال ضربات جوية إسرائيلية أمس الأحد.
نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن المركز قوله، اليوم الإثنين، إن الضربات الجوية الإسرائيلية استهدفت مطارًا في جنوب شرق دمشق وقتلت أربعة جنود سوريين وأصابت ستة.
تصريحات سورية:
- قال مصدر عسكري لوكالة الأنباء الرسميّة السوريّة (سانا) إنه "في تمام الساعة 01,10 (23,10 بتوقيت غرينتش) من فجر اليوم الإثنين، قام العدو الإسرائيلي بضربة كثيفة أرضًا وجوًا، وعبر موجات متتالية بالصواريخ الموجهة".
- المصدر أضاف "على الفور، تعاملت منظومات دفاعنا الجوي مع الموقف، واعترضت الصواريخ المعادية، ودمرت غالبيتها قبل الوصول إلى أهدافها وأسقطت عشرات الأهداف المعادية التي أطلقها العدوّ الإسرائيلي باتّجاه الأراضي السوريّة".
إسرائيل: قصفنا أهدافًا إيرانية
- الجيش الإسرائيلي أكد في بيان أنّه ضرَبَ "أهدافًا تابعة لفيلق القدس الإيراني داخل سوريا"، محذّرًا في الوقت نفسه دمشق "من محاولة استهداف الأراضي أو القوّات الإسرائيليّة".
- لم يعط بيان الجيش الإسرائيلي مزيدًا من التفاصيل حول الضربات التي جاءت غداة ضربات استهدفت مواقع في جنوب دمشق.
- في الأشهر الأخيرة، شنت إسرائيل ضربات جوية عديدة على أهداف عسكرية إيرانية ومواقع أسلحة يفترض أن تسلم إلى حزب الله.
نتنياهو: سياستنا تقويض التجذر الإيراني في سوريا
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال خلال زيارة إلى تشاد أمس "لدينا سياسة محددة تمامًا: تقويض تجذر الوجود الإيراني في سوريا وإلحاق الضرر بأي جهة تريد الإضرار بنا".
- قبل أسبوع، اعترف نتنياهو بأن إسرائيل شنت غارة على "مستودع للأسلحة" إيراني في مطار دمشق الدولي، في تأكيد نادر لمسؤول إسرائيلي لتوجيه مثل هذه الضربات.
محللون: نتنياهو يسعى للانتخابات
- يرى محللون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ومسؤولين إسرائيليين آخرين باتوا يتحدثون بصراحة أكبر عن سوريا بهدف تعزيز مصداقية نتنياهو على المستوى الأمني مع اقتراب الانتخابات التشريعية التي ستجرى في التاسع من أبريل/نيسان.
- لكن إسرائيل تواجه بذلك خطر الدخول في تصعيد عسكري مع سوريا وإيران، وكذلك إغضاب روسيا التي تدعم نظام الرئيس بشار الأسد.
- منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مرارًا أهدافًا عسكريّة للجيش السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيّين في سوريا، كان آخرها في الـ12 من الشهر الحالي في مطار دمشق الدولي.
- تسبب النزاع السوري منذ اندلاعه في 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دمارًا هائلًا في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.