شاهد: مسيرة سيارات ببيروت تشكر أمير قطر على إنجاح القمة العربية

جابت مسيرة عفوية بالسيارات شوارع العاصمة اللبنانية بيروت، أمس الأحد، في بادرة شكر لأمير قطر الشيخ تميم بن حمد أل ثاني، على مساهمته في إنجاح القمة العربية الاقتصادية.
#حضورك_شرف_للبنان #منحبك #تميم_الوفاء ، بعض عبارات كتبها مواطنون لبنانيون في #لبنان على صور زينوا بهم سياراتهم ترحيباً بسمو أمير #قطر الشيخ #تميم_بن_حمد آل ثاني وحضوره #القمة_الاقتصادية_العربية في #بيروت اليوم pic.twitter.com/gw564xgdm1
— Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) January 20, 2019
سيارات لبنانيه تتزين بصور سمو الامير في بيروت ،، تميم الوفاء #لبنان 💐🇶🇦🇱🇧
#تميم_يجعلها_قمه_بحضوره pic.twitter.com/tngXmeMMen
— مبارك بن زايد ال شهوان (@mzalshahwani) January 20, 2019
سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها. pic.twitter.com/B6axV4tR60
— تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 20, 2019
#بيروت. كورنيش الريفيرا الشعب اللبناني.يحتفلون بقدوم الشيخ تميم pic.twitter.com/gaj2TavFU2
— أم آلشيوخ (@rbinsa1969) January 20, 2019
شوارع لبنان مولعة …
كلها اعلام قطر و صور سمو الشيخ تميم
😍🇶🇦😍🇱🇧😍
يئبر قلبي الشعب الرائع💕 pic.twitter.com/D1AsNnA0ll
— علي فهد الشهواني (@alhajri_ali) January 20, 2019