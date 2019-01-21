شاهد: ماي تقدم للبرلمان عرضا جديدا للخروج من الاتحاد الأوربي

تعهدت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم، بأن تكون أكثر انفتاحا مع البرلمان في التفاوض على مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوربي.

وأبلغت ماي البرلمان بأنها ستكون "أكثر مرونة" وستنفذ مطلبا لحزب العمال المعارض بشأن ضمان حقوق العمال وستجد سبيلا لتهدئة المخاوف بشأن الالتزام بعدم العودة إلى الحدود المعقدة في جزيرة أيرلندا.

تصريحات ماي أمام مجلس العموم:

سنحترم تفويض الشعب البريطاني ونغادر الاتحاد الأوربي بطريقة تفيد كل جزء من مملكتنا المتحدة وكل مواطن في بلدنا.

واجبنا تنفيذ نتيجة الاستفتاء الأول وفي حالة إجراء استفتاء ثان سيؤدي ذلك لشرخ كبير في المجتمع البريطاني.

لن نعيد مناقشة اتفاقية "بلفاست" بشأن ترتيب العلاقة بين بريطانيا وأيرلندا.

لا أعتقد أن هناك أغلبية كافية في البرلمان للموافقة على إجراء استفتاء ثان للخروج من الاتحاد الأوربي.

آمل ألا يؤدي خروجنا من الاتحاد الأوربي للإضرار بحقوق العمال.

سنواصل عقد لقاءات مع أعضاء المجلس والنقابيين من أجل ضمان الخروج باتفاق لا يضر بحقوق العمال.

علينا الخروج من الاتحاد الأوربي وفق اتفاق واضح ونسعى للحصول على دعم البرلمان لأي اتفاق مستقبلي.

سأواصل اللقاءات مع زملائي هذا الأسبوع لنرى كيف يمكننا الالتزام بواجباتنا وسأعرض استنتاجات هذه المباحثات على الاتحاد الأوربي.

لا بد من توقيع اتفاق تجارة حر مع الدول الأوربية لاحقا.

إلغاء تفعيل المادة 50 يتعارض مع نتيجة الاستفتاء الذي صوت خلاله البريطانيون لمصلحة الخروج من الاتحاد.

تصريحات جيرمي كوربن زعيم حزب العمال المعارض:

الحكومة لم تتعلم الدرس من الخسارة التي تعرضت لها وهي تعيش حالة إنكار.

على الحكومة تغيير خطوطها الحمراء بشأن اتفاق البريكسيت.

ماي قالت إن خطتها هي أفضل صيغة للاتفاق لكن من الواضح أنها الخطة الوحيدة لديها.

على ماي الاعتراف أن خطتها للخروج من الاتحاد الأوربي منيت بهزيمة قاسية.

على الحكومة تغيير خطوطها الحمراء بشأن البريكسيت.

تحذيرات الاتحاد الأوربي

ميشال بارنييه كبير المفاوضين بالاتحاد الأوربي اقترح اليوم أن تقوم الكتلة بإعادة النظر في إعلان سياسي بشأن العلاقات المستقبلية تم الاتفاق عليه جنبا إلى جنب مع شروط الطلاق.

بارنيه صرح لإذاعة "ار تي اي" الإيرلندية "نحن منفتحون على العمل مرة أخرى على الإعلان السياسي وأن نكون أكثر طموحا في العلاقة المستقبلية".

بارنييه أدلى بتصريحاته بعد محادثات مع وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفيني في بروكسل حيث التقى وزراء خارجية الاتحاد الأوربي في اجتماع دوري.

تراقب دول الاتحاد الأوربي الـ 27 الأخرى عن كثب الخطوة المقبلة التي ستتخذها ماي.

وزير الخارجية الاسباني جوزيب بوريل أبدى تشاؤما حيال إمكانية أن تتوصل ماي إلى اقناع النواب البريطانيين.

هايكو ماس وزير خارجية ألمانيا قال "نعرف الآن ما لا يريدونه في لندن. يجب أن نعلم أخيرا ما الذي يريدونه".

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