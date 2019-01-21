شاهد: مئات الإسرائيليين يقتحمون قبر يوسف ويؤدون رقصات تلمودية

اقتحم مئات المستوطنين مساء الأحد "قبر يوسف" شرقي مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة، وقاموا بأداء رقصات وطقوس تلمودية، تحت حماية جيش الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 30 فلسطينيًا خلال حملات دهم وتفتيش في مناطق مختلفة بالضفة، فيما اندلعت مواجهات مع جنود الاحتلال خاصة في منطقة نابلس، حيث وفروا الحماية لمئات المستوطنين الذين اقتحموا قبر يوسف.

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طقوس تلمودية ومواجهات:

مصادر محلية، أفادت بأن عددًا من الحافلات التي تقل المستوطنين اقتحمت المنطقة الشرقية بالمدينة، وسط تعزيزات عسكرية، بهدف أداء طقوس تلمودية في المكان.

#فيديو يوثق اللحظات الأولى لاقتحام أعداد كبيرة من قوات الاحتلال منطقة الضاحية في نابلس لتأمين اقتحام المستوطنين قبر يوسف شرقي المدينة pic.twitter.com/n6DfdCWQFd — 48 الإخبارية (@48nnews) January 20, 2019

شاب فلسطيني أصيب بالرصاص الحي في الفخذ، والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت المناطق الشرقية من المدينة لتأمين الحماية للمستوطنين.

مقام يوسف.. بؤرة توتر دائمة:

بشكل متكرر، يقتحم المستوطنون "قبر يوسف" الذي كان في السابق مسجدًا إسلاميًا، وفيه ضريح شيخ مسلم يدعى يوسف دويكات من بلدة بلاطة.

سلطات الاحتلال قامت بالسيطرة على هذا المسجد وتحويله إلى موقع يهودي مقدس بعد احتلال الضفة الغربية في أعقاب حرب عام 1967.

الإسرائيليون يزعمون أن عظام النبي يوسف بن يعقوب (عليهما السلام) أُحضرت من مصر ودُفنت في هذا المكان.

علماء الآثار ينفون الرواية الإسرائيلية مشيرين إلى أن عمر المقام لا يتجاوز 250 عامًا.

قبر يوسف يشكل بؤرة توتر بالمنطقة على ضوء الوجود المستمر للمستوطنين وقوات الاحتلال بالمكان، وما يتعرض له سكان الأحياء المجاورة للمقام من مضايقات واستفزازات مستمرة.

ليس "قبر يوسف" وحده: