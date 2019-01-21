شاهد: إسرائيل تفتتح مطارا دوليا قرب حدود الأردن رغم اعتراض عمّان

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مطارًا دوليًا على البحر الأحمر شمالي إيلات يحمل اسم "إيلان رامون" رغم اعتراض الأردن على إقامة المطار قرب حدوده.

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