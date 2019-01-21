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سياسة

شاهد: إسرائيل تفتتح مطارا دوليا قرب حدود الأردن رغم اعتراض عمّان

21/1/2019

افتتح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الإثنين، مطارًا دوليًا على البحر الأحمر شمالي إيلات يحمل اسم "إيلان رامون" رغم اعتراض الأردن على إقامة المطار قرب حدوده.

التفاصيل:
  • إسرائيل أطلقت على المطار اسم "إيلان رامون" رائد الفضاء الإسرائيلي الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مكوك الفضاء "كولومبيا" عام 2003.
  • الأردن كان قد قدم اعتراضًا دوليًا على إقامة مطار إسرائيلي بالقرب من حدوده.
  • قناة "المملكة" التلفزيونية (حكومية)، نقلت على موقعها الإلكتروني عن مصدر حكومي لم تسمه أو تذكر صفته، قوله إن عمّان اعترضت  لدى سلطات دولية (لم يحددها) على إقامة إسرائيل مطارًا يقع على بعد 18 كيلومترا من مدينة إيلات، قرب الحدود الأردنية.
  • المصدر أرجع اعتراض الأردن كون موقع المطار لا يتوافق مع المعايير الدولية دون مزيد من التفاصيل.
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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