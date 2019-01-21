أوغلو: هناك دول تتستر على جريمة "خاشقجي" من أجل المال

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تدرك جيدا الجهات التي تنادي بحرية الإعلام وتحاول في الوقت نفسه، التستر على جريمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي من أجل المال.

تشاووش أوغلو أوضح في كلمة خلال زيارته المركز الشبابي في بلدية إسطنبول الكبرى، اليوم، أن بعض الدول الغربية تحاول التستر على جريمة مقتل خاشقجي، وأن تركيا تدرك أسباب محاولتهم هذه.

أبرز تصريحات أوغلو:

تعاملنا مع القضية بمبدئية واتخذنا خطوات استراتيجية وعقلانية، وتقاسمنا المعلومات المتوفرة لدينا مع الجميع، والذين ارتكبوا الجريمة هم الآن في السعودية.

أقولها بصراحة تامة، هناك بعض الدول الغربية (لم يسمها) تسعى للتستر على هذه القضية، والذين يدعون الدفاع عن حرية الصحافة، هم أنفسهم الذين يحاولون التستر على جريمة مقتل خاشقجي.

تركيا أنهت استعدادها من أجل تحقيق دولي في ملف جريمة قتل خاشقجي، وأنقرة ستقدم على هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة.

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