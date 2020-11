ألمانيا تلغي ترخيص شركة طيران إيرانية بعد ضغوط أمريكية

قالت وزارة الخارجية الألمانية إن برلين ألغت الترخيص الخاص بشركة طيران إيرانية لنقلها عتادا وعسكريين إلى سوريا ومناطق حرب أخرى بالشرق الأوسط.

التفاصيل:

تعليق طهران:

إشادة أمريكية:

The U.S. welcomes #Germany’s decision to deny landing rights to #Iran’s Mahan Air. The airline transports weapons and fighters across the Middle East, supporting the Iranian regime’s destructive ambitions around the region. We encourage all our allies to follow suit.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 21, 2019