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نتنياهو في تشاد بزيارة وصفها بـ "اختراق دبلوماسي تاريخي"

نتنياهو في زيارة لتشاد وصفها بأنها اختراق تاريخي
نتنياهو في زيارة لتشاد وصفها بأنها اختراق تاريخي
20/1/2019

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى تشاد في زيارة وصفها بأنها "تاريخية".      

تصريحات نتنياهو: 
  • هذه الزيارة إلى بلد مسلم كبير جدًا له حدود مع ليبيا والسودان تشكل "اختراقًا تاريخيًا".
  • الزيارة تندرج ضمن الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والمسلم والتي وعدتُ بإنجازها.
  • زيارتي لتشاد ستكون فرصة لإعلان "أنباء مهمة" (في إشارة إلى احتمال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 1972).
  • كل ذلك يثير استياء بل حتى غضب إيران والفلسطينيين الذين يسعون لمنع ذلك (التقارب) لكنهم لن يتمكنوا من ذلك.

إسرائيل وتشاد:
  • هذه هي أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للدولة ذات الأغلبية المسلمة.
  • تشاد قطعت العلاقات مع إسرائيل في عام 1972، وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي هو أول زعيم للبلد الذي يقع في وسط أفريقيا، يزور دولة الاحتلال. 
  • هذه الزيارة التي تستمر "يومًا واحدًا"، تأتي بعد أن قام ديبي بزيارة لإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني.
  • نتنياهو أعلن حينها أنه يعتزم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، البلد البالغ عدد سكانه 15 مليون نسمة، خلال زيارة قريبًا إلى نجامينا (عاصمة تشاد).
  • ديبي ونتنياهو رفضا آنذاك الإفصاح عما إذا ما كانت محادثاتهما تناولت صفقات أسلحة. وقال ديبي أثناء زيارته "نبدأ عهدًا جديدًا من التعاون".
  • غير أن مصادر أمنية تشادية قالت لوكالة فرانس برس إن الجيش التشادي ووكالة الاستخبارات الوطنية تزودتا بمعدات عسكرية إسرائيلية لمواجهة "المتمردين" في شمال البلاد وشرقها.

خلفيات:
  • تشاد إحدى دول غرب أفريقيا التي تشارك بدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة.
  • في نوفمبر/تشرين الثاني قدّمت الولايات المتحدة لتشاد هبة تضمّنت سيارات عسكرية وقوارب بقيمة 1.3 مليون دولار في إطار الحملة ضد المتمردين في البلاد.
  • ديبي (66 عامًا) هو أحد الزعماء الأفارقة الأطول عهدًا ويتولى رئاسة تشاد منذ 1990. وفاز في نيسان/أبريل 2016 بولاية خامسة.
  • بعدما قطعت عدة دول إفريقية علاقاتها مع إسرائيل بضغط من البلدان الأفريقية المسلمة وإثر حرب 1967 ثم حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، عرضت إسرائيل في السنوات الماضية إمكانية التعاون في مجالات عدة تتراوح من الأمن إلى التكنولوجيا مرورا بالزراعة سعيًا إلى تطوير علاقاتها في القارة الأفريقية.  
  • في سياق متصل قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية إن نتنياهو سيعرض، الأحد، على رئيس تشاد المساعدة في حماية حدودها مع ليبيا.
  • القناة (12) الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو سيعرض على ديبي المساعدة في منع تسلل مسلحين من مجموعات "إرهابية".
  • المحطة الإسرائيلية رجّحت أن يتم التوافق إيجابيًا في هذه القضية، وأن تساعد إسرائيل فعليًا في حماية الحدود وتعزيز القوات التشادية هناك، من دون تفاصيل بشأن طبيعة تلك المساعدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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