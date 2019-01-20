نتنياهو في تشاد بزيارة وصفها بـ "اختراق دبلوماسي تاريخي"

وصل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى تشاد في زيارة وصفها بأنها "تاريخية".

قال رئيس الوزراء نتنياهو قبل مغادرته البلاد متوجها إلى تشاد: أغادر البلاد الآن إلى تشاد لتحقيق اختراق دبلوماسي تاريخي وهام آخر. pic.twitter.com/bMVDlwAhbC — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2019

تصريحات نتنياهو:

هذه الزيارة إلى بلد مسلم كبير جدًا له حدود مع ليبيا والسودان تشكل "اختراقًا تاريخيًا".

الزيارة تندرج ضمن الثورة التي نقوم بها في العالم العربي والمسلم والتي وعدتُ بإنجازها.

زيارتي لتشاد ستكون فرصة لإعلان "أنباء مهمة" (في إشارة إلى احتمال إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين المقطوعة منذ 1972).

كل ذلك يثير استياء بل حتى غضب إيران والفلسطينيين الذين يسعون لمنع ذلك (التقارب) لكنهم لن يتمكنوا من ذلك.

رئيس الوزراء نتنياهو وصل إلى العاصمة التشادية نجامينا والتقى بوزير الخارجية التشادي محمد زيني. إنه يلتقي حاليا مع الرئيس التشادي إدريس ديبي في قصر الرئاسة. هذه هي زيارة تاريخية بامتياز! pic.twitter.com/AQF8Zijytv — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2019

إسرائيل وتشاد:

هذه هي أول زيارة لرئيس وزراء إسرائيلي للدولة ذات الأغلبية المسلمة.

تشاد قطعت العلاقات مع إسرائيل في عام 1972، وكان الرئيس التشادي إدريس ديبي هو أول زعيم للبلد الذي يقع في وسط أفريقيا، يزور دولة الاحتلال.

هذه الزيارة التي تستمر "يومًا واحدًا"، تأتي بعد أن قام ديبي بزيارة لإسرائيل في نوفمبر/تشرين الثاني.

نتنياهو أعلن حينها أنه يعتزم استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تشاد، البلد البالغ عدد سكانه 15 مليون نسمة، خلال زيارة قريبًا إلى نجامينا (عاصمة تشاد).

ديبي ونتنياهو رفضا آنذاك الإفصاح عما إذا ما كانت محادثاتهما تناولت صفقات أسلحة. وقال ديبي أثناء زيارته "نبدأ عهدًا جديدًا من التعاون".

غير أن مصادر أمنية تشادية قالت لوكالة فرانس برس إن الجيش التشادي ووكالة الاستخبارات الوطنية تزودتا بمعدات عسكرية إسرائيلية لمواجهة "المتمردين" في شمال البلاد وشرقها.

رئيس الوزراء نتنياهو بدأ زيارته التاريخية إلى تشاد حيث استقبله وزير الخارجية التشادي. pic.twitter.com/DAnsPdwyta — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 20, 2019

خلفيات:

تشاد إحدى دول غرب أفريقيا التي تشارك بدعم غربي في عمليات عسكرية لمكافحة جماعة بوكو حرام وتنظيم الدولة.

في نوفمبر/تشرين الثاني قدّمت الولايات المتحدة لتشاد هبة تضمّنت سيارات عسكرية وقوارب بقيمة 1.3 مليون دولار في إطار الحملة ضد المتمردين في البلاد.

ديبي (66 عامًا) هو أحد الزعماء الأفارقة الأطول عهدًا ويتولى رئاسة تشاد منذ 1990. وفاز في نيسان/أبريل 2016 بولاية خامسة.

بعدما قطعت عدة دول إفريقية علاقاتها مع إسرائيل بضغط من البلدان الأفريقية المسلمة وإثر حرب 1967 ثم حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، عرضت إسرائيل في السنوات الماضية إمكانية التعاون في مجالات عدة تتراوح من الأمن إلى التكنولوجيا مرورا بالزراعة سعيًا إلى تطوير علاقاتها في القارة الأفريقية.

في سياق متصل قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية إن نتنياهو سيعرض، الأحد، على رئيس تشاد المساعدة في حماية حدودها مع ليبيا.

القناة (12) الإسرائيلية ذكرت أن نتنياهو سيعرض على ديبي المساعدة في منع تسلل مسلحين من مجموعات "إرهابية".

المحطة الإسرائيلية رجّحت أن يتم التوافق إيجابيًا في هذه القضية، وأن تساعد إسرائيل فعليًا في حماية الحدود وتعزيز القوات التشادية هناك، من دون تفاصيل بشأن طبيعة تلك المساعدة.