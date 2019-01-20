مخطط تهويد القدس يصل إلى مدارس "الأونروا"

قالت هيئة البث الإسرائيلي اليوم الأحد إن "مجلس الأمن القومي" قرر إغلاق مدارس وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" شرق القدس

التفاصيل:

بحسب هيئة البث الإسرائيلي فإنه تقرر أن تحل محل المدارس التابعة للأونروا في القدس الشرقية مدارس تخضع لإشراف الدولة وأنه من بداية العام الدراسي المقبل لن تصدر تراخيص لمدارس الوكالة.

قال رئيس بلدية القدس السابق (الإسرائيلي) نير بركات إنه "حان الوقت لوضع حد لكذبة اللاجئين", معتبرا أن "الأونروا تروج عبر مدارسها للكراهية والتحريض على دولة إسرائيل وشعبها اليهودي".

تتبع الأونروا عشرات المدارس والعيادات الطبية والمؤسسات التعليمية في القدس المحتلة إضافة لمخيم شعفاط شمالي المدينة الذي تديره المنظمة وهو المخيم الوحيد في القدس.

في المقابل نددت منظمة التحرير الفلسطينية بالقرار الإسرائيلي.

تصريحات عشراوي عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية:

القرار الإسرائيلي ضد الأونروا إهانة مباشرة للمجتمع الدولي واستهانة واستخفاف بقوانينه وقراراته ومؤسساته.

هذه الخطوة الاستفزازية تستهدف بشكل فعلي ومتعمد اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المكفولة بالقانون الدولي والدولي الإنساني.

الخطوة الإسرائيلية تستهدف القدس ومؤسساتها في إطار استراتيجية دولة الاحتلال القائمة على تهويد المدينة المقدسة وتعزيز سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري وبسط السيطرة على جميع مناحي الحياة فيها.

تصريحات المتحدث باسم الأونروا سامي مشعشع: