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سياسة

قطر: منحة نقدية في طريقها إلى غزة

السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة
20/1/2019

قال مسؤول قطري الأحد إن دفعة ثالثة من منحة نقدية قطرية موجهة لموظفي قطاع غزة الفقير ستصل هذا الأسبوع بعدما أجلت إسرائيل وصولها احتجاجا على مسيرات العودة.

التفاصيل
  • السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة: أحدث دفعة رواتب، وهي بقيمة 15 مليون دولار، ستصل إلى غزة يوم الأربعاء المقبل بعدما أجلتها إسرائيل في بادئ الأمر.
  • العمادي: أجلت الحكومة الإسرائيلية هذه الدفعة بسبب الاشتباكات على الحدود.
  • العمادي: إسرائيل وافقت الجمعة الماضية على إرسال الدفعة الثالثة.
  • العمادي قال إنه لن يحمل الرواتب بنفسه ويسلمها في غزة مثلما فعل في الدفعتين السابقتين لكن نظاما جديدا جرى إقراره بهذا الصدد.
مشروع كهرباء
  • العمادي: قطر ستضغط لاحقا بشأن مشروع كهرباء بقيمة 80 مليون دولار تقريبا.
  • العمادي: المشروع من شأنه أن يمكن من إدارة إمدادات الكهرباء في القطاع بفاعلية عبر شراء الكهرباء بكميات كبيرة من إسرائيل ثم توزيعها في أنحاء القطاع وتحصيل قيمتها في المقابل من الفلسطينيين.

  • العمادي: سنمول هذا المشروع، لكني أريد ضمان السيطرة على الكهرباء حتى أضمن استعادة الأموال.
  • في إطار هذا المشروع ستشيد قطر محطة فرعية وشبكة كهرباء لإنهاء الحاجة إلى شحنات الوقود المكلفة.
  • العمادي: نريد إيجاد حل لمليوني شخص يسكنون هذا القطاع، هذا هو هدفنا وغايتنا.
  • العمادي: لا نهدف فقط إلى إرسال الأموال لأن إسرائيل تريد الهدوء أو حماس تريد المال.

خلفية
  • بدأت قطر في نوفمبر تشرين الثاني برنامجا مدته ستة أشهر بقيمة 150 مليون دولار لتمويل رواتب موظفي الحكومة وشحنات الوقود اللازمة لتوليد الكهرباء هناك، ما يوفر إجراء يخفف الحصار على القطاع المحاصر منذ أكثر من 12 عاما.
  • تأمل قطر في أن تيسر هذه المعونة الأوضاع وتحقق الاستقرار في القطاع.
  • تقول وزارة الصحة في قطاع غزة إن القوات الإسرائيلية قتلت أكثر من 220 فلسطينيا منذ مارس آذار خلال احتجاجات على الحدود تطالب بإنهاء حصار تقوده إسرائيل على القطاع.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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