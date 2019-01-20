البث الحي
سياسة

غارات للتحالف على صنعاء والحوثيون يتوعدون برد عنيف

20/1/2019

أعلن التحالف السعودي الإماراتي اليوم الأحد أنه دمر أهدافًا تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها منشآت تضم طائرات بلا طيار فيما توعدت جماعة الحوثي بالرد العنيف.

وبحسب مصادر محلية، فإن دوي انفجارات سمع في أرجاء صنعاء، في حين تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من داخل المواقع المستهدفة قرب مطار صنعاء وشارع الستين. ويأتي هذا التطور بعد أن توقفت الغارات الجوية على صنعاء منذ عدة أشهر. 

https://twitter.com/bwmhm/status/1086796899808669696?ref_src=twsrc%5Etfw

تصريحات  المتحدث باسم التحالف تركي المالكي:
  •  قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عند الساعة 22:45 (بالتوقيت المحلي) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء.
  • الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.
 تصريحات رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله محمد على الحوثي:
  • قصف العاصمة صنعاء والمحافظات ليس جديدًا على عدوان ينتهك القوانين الدولية والإنسانية.
  • الغارات على اليمن جاءت نتيجة للدعم والتشجيع والمشاركة الأمريكية للسعودية والإمارات.

تصريحات عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي على القحوم:
  • نتوعد التحالف بالتصعيد ردًا على الغارات على صنعاء.
  • دول العدوان تصعد وتحضر لقصف مكثف في العاصمة صنعاء ومناطق أخرى.
  • هذا التصعيد يأتي بتوجيه وإشراف أمريكيين وسيواجه بتصعيد ودماء اليمنيين غالية ولن يقفوا مكتوفي الأيدي.
  • سنتحرك مع شعبنا جنبا إلى جنب مع قوات الجيش والأمن في الدفاع عن الأرض والإنسان والهوية. 
المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)