غارات للتحالف على صنعاء والحوثيون يتوعدون برد عنيف

أعلن التحالف السعودي الإماراتي اليوم الأحد أنه دمر أهدافًا تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها منشآت تضم طائرات بلا طيار فيما توعدت جماعة الحوثي بالرد العنيف.
وبحسب مصادر محلية، فإن دوي انفجارات سمع في أرجاء صنعاء، في حين تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من داخل المواقع المستهدفة قرب مطار صنعاء وشارع الستين. ويأتي هذا التطور بعد أن توقفت الغارات الجوية على صنعاء منذ عدة أشهر.
https://twitter.com/bwmhm/status/1086796899808669696?ref_src=twsrc%5Etfw
قصف العاصمة صنعاءوالمحافظات ليس جديد على عدوان ينتهك القوانين الدوليةوالإنسانية
وهذه الغارات هي نتيجةللدعم والمشاركةوالتشجيع الأمريكي لتحالفه السعودي الإماراتي وحلفائهم،وتأكيدلتصريحات سلام"بومبيو" الإعلامي بزيارته
ولم تعد تخيف أبناءالشعب اليمني وإنماستؤكد بذكرى الشهداءعظمةتضحيتهم
— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 19, 2019