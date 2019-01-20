غارات للتحالف على صنعاء والحوثيون يتوعدون برد عنيف

أعلن التحالف السعودي الإماراتي اليوم الأحد أنه دمر أهدافًا تابعة للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، بينها منشآت تضم طائرات بلا طيار فيما توعدت جماعة الحوثي بالرد العنيف.

وبحسب مصادر محلية، فإن دوي انفجارات سمع في أرجاء صنعاء، في حين تصاعدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان من داخل المواقع المستهدفة قرب مطار صنعاء وشارع الستين. ويأتي هذا التطور بعد أن توقفت الغارات الجوية على صنعاء منذ عدة أشهر.

https://twitter.com/bwmhm/status/1086796899808669696?ref_src=twsrc%5Etfw

تصريحات المتحدث باسم التحالف تركي المالكي:

قيادة القوات المشتركة للتحالف نفذت مساء السبت عند الساعة 22:45 (بالتوقيت المحلي) عملية عسكرية نوعية لتدمير أهداف عسكرية مشروعة لقدرات الطائرات بدون طيار في 7 مرافق عسكرية مساندة تقع في أماكن متفرقه بصنعاء.

الأهداف المدمرة شملت أماكن التخزين للطائرات بدون طيار، ورش التصنيع وقطع الغيار، ورش التركيب والتفخيخ، أماكن الفحص وتجهيز منصات عربات الإطلاق وكذلك مرافق التدريب لتنفيذ العمليات الإرهابية.

تصريحات رئيس اللجنة الثورية العليا في جماعة أنصار الله محمد على الحوثي:

قصف العاصمة صنعاء والمحافظات ليس جديدًا على عدوان ينتهك القوانين الدولية والإنسانية.

الغارات على اليمن جاءت نتيجة للدعم والتشجيع والمشاركة الأمريكية للسعودية والإمارات.

قصف العاصمة صنعاءوالمحافظات ليس جديد على عدوان ينتهك القوانين الدوليةوالإنسانية

وهذه الغارات هي نتيجةللدعم والمشاركةوالتشجيع الأمريكي لتحالفه السعودي الإماراتي وحلفائهم،وتأكيدلتصريحات سلام"بومبيو" الإعلامي بزيارته

ولم تعد تخيف أبناءالشعب اليمني وإنماستؤكد بذكرى الشهداءعظمةتضحيتهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 19, 2019

تصريحات عضو المكتب السياسي لجماعة الحوثي على القحوم: