عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

قال النظام السوري إنه تصدى لغارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا اليوم الأحد وأسقطت عددا من الصواريخ فوق المنطقة.
التفاصيل
- نقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم الأحد وأسقطت العديد من الصواريخ فوق المنطقة.
- الوكالة العربية السورية للأنباء: وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه.
- رفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.
- الجيش الروسي: 4 طائرات حربية إسرائيلية من طراز "إف 16" أطلقت صواريخ على الأراضي السورية، ودمرت الدفاعات الجوية السورية سبعة صواريخ.
بيان إسرائيلي
- الجيش الإسرائيلي قال في بيان الأحد إن منظومة القبة الحديدية التابعة له أسقطت صاروخا أطلق صوب الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية.
- لم يذكر بيان الجيش موقع إطلاق الصاروخ.
- شمال الجولان قريب أيضا من الأراضي اللبنانية.
تاريخ من الاعتداءات
- رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اعترف في تصريح نادر بشن هجوم إسرائيلي الأسبوع الماضي على ما وصفه بمخزن للأسلحة الإيرانية في سوريا حيث تقدم طهران لدمشق دعما حيويا.
- نتنياهو قال لمجلس وزرائه إنه نفذ "مئات" الهجمات على مدى الأعوام المنصرمة خلال الحرب السورية لتحجيم إيران وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية.
- تخلت إسرائيل عن صمتها المعتاد بشأن هجمات على أهداف إيرانية قرب حدودها هذا الشهر في إشارة إلى الثقة في حملة شنتها وسط توتر بين الحين والآخر مع روسيا الحليف الأساسي لسوريا.
- منذ بدء النزاع في سوريا في 2011، قصفت إسرائيل مراراً أهدافاً عسكريّة لجيش النظام السوري أو أخرى لحزب الله ولمقاتلين إيرانيّين في سوريا، كان آخرها في 12 يناير/كانون ثاني الحالي على مطار دمشق الدولي.
- تُكرّر إسرائيل أنّها ستُواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطوّرة إلى حزب الله اللبناني.
- تسبب الصراع السوري منذ اندلاعه في عام 2011 بمقتل أكثر من 360 ألف شخص وأحدث دماراً هائلاً في البنى التحتية وتسبب بنزوح وتشريد أكثر من نصف السكان داخل البلاد وخارجها.