عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

قال النظام السوري إنه تصدى لغارات جوية شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنوب سوريا اليوم الأحد وأسقطت عددا من الصواريخ فوق المنطقة.

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نقلت وسائل إعلام سورية رسمية عن مصدر عسكري قوله إن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم جوي إسرائيلي في جنوب البلاد اليوم الأحد وأسقطت العديد من الصواريخ فوق المنطقة.

الوكالة العربية السورية للأنباء: وسائط دفاعنا الجوي تصدت بكفاءة عالية لعدوان جوي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية ومنعته من تحقيق أي من أهدافه.

رفضت متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

الجيش الروسي: 4 طائرات حربية إسرائيلية من طراز "إف 16" أطلقت صواريخ على الأراضي السورية، ودمرت الدفاعات الجوية السورية سبعة صواريخ.

بيان إسرائيلي

الجيش الإسرائيلي قال في بيان الأحد إن منظومة القبة الحديدية التابعة له أسقطت صاروخا أطلق صوب الجزء الشمالي من هضبة الجولان المحتلة على الحدود السورية.

لم يذكر بيان الجيش موقع إطلاق الصاروخ.

شمال الجولان قريب أيضا من الأراضي اللبنانية.

تاريخ من الاعتداءات