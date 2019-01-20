شكرا قطر.. احتفاء لبناني بمشاركة الأمير تميم في القمة الاقتصادية

وصل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، صباح اليوم، إلى بيروت للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، التي ستعقد دورتها الرابعة اليوم بالعاصمة اللبنانية.
فيما يلي عدد من التغريدات التي رحب أصحابها بمشاركة أمير قطر في القمة:
فَعَلها أمير قطر،
وخَطَف الأضواء!
قرّر أن يكون نجم القمّة،
بعدما إعتذر عنها معظم القادة العرب!!
قالت التحليلات أن الأميركيين منعوهم،
لو كان ذلك صحيحاً، لماذا لم يمنعوا قطر ؟!
إمّا أنّ قطر هي حُرّة أكثر من غيرها تجاه الأميركي،
أو فتِّشوا عن غير الأميركي…
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) January 19, 2019
أمير قطر يحصد مجدداً ويبرهن عن استقلالية القرار. https://t.co/9nmGsNP1Ll
— إبراهيم عرب Ibrahim Arab (@IbrahimArab) January 19, 2019
امير قطر قرر يشارك بالقمة..شكرا قطر 🙏🏻🙏🏻♥️♥️ مجددا..
— nawal berry (@berrynawal) January 19, 2019
#شكرا_قطر
يقولها #لبنان لأن أميرها قرر حضور القمة فلو كان هنالك من قرار أميركي بالدفع نحو مقاطعة قمة بيروت هل كان الأمير تميم قد حضر؟
ملاحظة قطر مازالت من اشد المعارضين العرب للنظام السوري وترفض عودته للجامعة العربية
— Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) January 19, 2019
تم تجميد عضوية سوريا في الجامعة العربية عام 2011.