شاهد| باسيل: الشيخ تميم كسر حصار قطر والقمة العربية للتنمية

أعرب أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، عن سعادته بالمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية ببيروت، مؤكدا أنها جاءت حرصا على العمل العربي المشترك في مواجهة الأزمات.

التفاصيل:

الشيخ تميم قال في تغريدة له على حسابه بموقع "تويتر" سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية.

أمير قطر: كان قراري المشاركة طبيعيًا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرًا للبنان قيادة وشعبًا على استضافتها.

قطر أعلنت خلال القمة عن ضخ استثمارات بقيمة 50 مليون دولار لمبادرة الكويت الخاصة بإنشاء صندوق عربي للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي، من إجمالي 200 مليون دولار قيمة رأسماله.

سعدت بمشاركتي في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية. كان قراري المشاركة طبيعيا من منطلق الحرص على العمل العربي المشترك الذي بيّنت القمة الحاجة الماسة لتعزيزه في وجه الأزمات والتحديات التي تواجهنا. شكرا للبنان قيادة وشعبا على استضافتها. pic.twitter.com/B6axV4tR60 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) January 20, 2019

كسر الحصار

وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، قال في مؤتمر صحفي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن أمير قطر كسر الحصار المفروض على بلاده، ووصل إلى بيروت في مبادرة لكسر الحصار عن القمة.

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