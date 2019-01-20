"حماس": لا جديد في ملف تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي

قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي غير جاهزة لصفقة تبادل أسرى جديدة، مشيرةً إلى أنه "لا جديد" في هذا الملف.

التفاصيل:

المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، قال في تصريح خاص للأناضول، إن "الاحتلال الإسرائيلي ليس جاهزًا لصفقة تبادل أسرى جديدة".

في وقت سابق السبت، نقلت صحيفة العربي الجديد عن مصادر من الحركة لم تسمها، أن تل أبيب تجري اتصالات غير مباشرة لتحريك صفقة التبادل، قبل الانتخابات الإسرائيلية المقررة في أبريل/نيسان المقبل.

برهوم قال بهذا الخصوص "لا جديد في ملف الجنود الإسرائيليين الأسرى".

العربي الجديد ذكرت نقلًا عن مصادر من داخل حماس "تلقينا أخيرًا اتصالات جديدة من طرف أوربي إضافة إلى القاهرة، بشأن تحريك مفاوضات ملف أسرى الاحتلال لدينا".

المصادر أضافت "نعلم جيدًا السبب وراء ذلك". (في إشارة إلى قرب موعد الانتخابات الإسرائيلية).

المصادر كشفت أن المبعوث الأممي للشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، فتح نقاشًا مع قيادة حماس لاستطلاع موقفها بشأن هذا الملف، مؤكدةً أنّ "القسام لن تقدّم أي معلومات بدون مقابل، فالكتائب حدّدت مطالبها بشأن إطلاق الأسرى المحررين، وبعدها يبدأ التفاوض، وقبل ذلك لن يصل الاحتلال لأسراه، وليفعل ما يشاء".

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أسرى إسرائيليون: