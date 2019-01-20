ترمب يشن حملة عنيفة على زعيمة الديمقراطيين بالكونغرس

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الأحد حملة عنيفة على زعيمة الأغلبية الديموقراطية في مجلس النواب نانسي بيلوسي، بعد رفضها لعرض قدمه يسمح له بتمويل بناء الجدار على الحدود مع المكسيك.

هجوم ترمب

كتب ترمب في تغريدة على تويتر: نانسي بيلوسي تصرفت بطريقة غير منطقية وتوجهت إلى اليسار لدرجة جعلتها رسميا ديموقراطية متشددة.

ترمب: بيلوسي باتت تهاب اليساريين داخل حزبها لدرجة أنها فقدت كل سيطرة.

ترمب لبيلوسي: عليك بتنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو.

ترمب: لا يرون الإجرام والمخدرات، لأن كل همهم هو الانتخابات الرئاسية عام 2020 التي لن يفوزوا بها.

عرض ترمب

ترمب عرض السبت إعطاء مهلة ثلاث سنوات لنحو مليون من المهاجرين المعرضين للطرد من الولايات المتحدة، مقابل موافقة الكونغرس على تخصيص 5.7 مليارات دولار لتمويل بناء الجدار الحدودي مع المكسيك.

المهلة تشمل نحو 700 ألف شاب من الذين يطلق عليهم اسم "دريمرز"(الحالمون) الذين دخلوا الأراضي الأمريكية خلسة مع أهاليهم.

يتيح برنامج "داكا" الذي أنشأه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وألغاه ترمب لهؤلاء المهاجرين الدراسة والعمل في الولايات المتحدة.

كان ترمب قد اتهم السبت قوافل المهاجرين من أمريكا الوسطى الذين يحاولون الدخول إلى الولايات المتحدة، بأنهم يضمون في صفوفهم الكثير من المجرمين ويحملون كميات كبيرة من المخدرات.

إنهاء الإغلاق الحكومي

عرض ترمب تمديد نظام الحماية المؤقتة الذي يتيح لنحو 300 ألف مهاجر العمل بشكل قانوني من دون أن تكون معهم إقامة شرعية.

كان هذا النظام قد ألغي لمواطني العديد من البلدان منذ وصول ترمب إلى البيت الأبيض.

سجال حزبي

زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل قال إنه سيسلم اقتراح ترمب إلى الكونغرس الأسبوع المقبل.

اقتراح ترمب لا يملك فرص إقراره في مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون.

حسب بيلوسي، فإن اقتراح ترمب ليس تنازلا بل "عبارة عن تجميع لمبادرات عدة سبق أن رفضت في السابق وكل واحدة منها غير مقبولة".