قيادي في نظام مبارك ينتقد دعوات لاستمرار السيسي في السلطة

عارض حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني سابقا عبر فيسبوك ما يتم تداوله عن التعديلات الدستورية المتعلقة بمدة بقاء السيسي في الحكم.
بدأنا نقرأ عن تعديلات للدستور بحجه انه لا توجد بدائل للرئيس السيسي في حكم البلاد بعد ٣ سنوات من الآن، وأقول لهؤلاء أن أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من مائه مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءه ولا يوصم الشعب المصري.مصر أكبر من أي رئيس.انا متأكد ان الرئيس يحترم شعبه ولن يسمح بذلك
— حسام بدراوي (@HossamBadrawi) January 1, 2019
من يظن انني معارض للرئيس السيسي غلطان، فقد انتخبته وانا أحمي إختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي.اذا رأيت خطأ من وجهه نظري سأقوله وأعرض البدائل واذا رأيت صحيحا سأؤيده وأعلن تأييدي. انا أحاول ان أكون مواطنا إيجابيا. واذا تمت أذيني ممن يظنون انهم حماه الرئيس فسأعلن ذلك علي الملأ
— حسام بدراوي (@HossamBadrawi) January 2, 2019
مع احترامي لحضرتك مانصحتش ليه رئيس مبارك هو وسيسي وجهان لعمله واحده ديكتاتورية ولا الان ليس لك مصلحه في الحكم برجاء ال رد
— Mohamed Abdel Azeem (@Mohamed28822846) January 2, 2019
https://twitter.com/MohamedAlaa_R/status/1080167528356372482?ref_src=twsrc%5Etfw
ومبارك اللي قعد تلاتين سنه كان علي قلبك زي العسل .يافلول مبارك انتم اخرناس تتكلمواعن مدةالرياسه ..ع فكره انا رافض تغييرالدستوروافضل ان ياتي السيسي مع الرئيس القادم رئيساللوزراء..كماانني لاأري لأمثال بواقي وفوضل نظام مبارك ان بتحدثوافي هذاالموضوع
— 🇸🇦🇪🇬🇦🇪sherif younis (@AlSheri08453599) January 2, 2019
الرئيس السيسي مالوش بدائل . كلامك يدل علي انك يا اما مش شايف الانجازات اللي بتتم في البلد او شايفها و ده مش في اهتماماتك … او كل اللي يهمك هو الكرسي (وده عمره ماهيحصل)اللي عاش احداث السبع سنين اللي فاتت و فتره مبارك هيميز بمنتهي السهوله كنا فين و بقينا فين
— Nadia Gamal (@NadiaGamal10) January 2, 2019
ياحسام ابيه انت كنت فى الحزب الحاكم وكلمتك نافذة فى الحزب أيام مبارك ومع ذلك لم نراك تلبس رداء الناصح الامين رغم الامراض والرشوه والمحسوبية والفساد وعدم احترام رجال مبارك للشعب وارتفاع نسبة السرطان بين الاطفال …أرجوك لاتكن الناصح لنا او معارض فمثلك لايصلح لأى منهم…أعتزل
— Fares mahmoud (@AhmadFares2020) January 2, 2019
كلهم لعبوا في الدستور ولقوا اللي يبرر لهم بداية بناصر اللي عطل الدستور أصلا والسادات ومبارك
— منار (@manarkholy) January 2, 2019
https://twitter.com/AhmedFa01597885/status/1080466072812376064?ref_src=twsrc%5Etfw
كلامك صحيح .. أما #السيسي لن يسمح بذلك فقد جانبك الصواب .. من خان القسم وقام بانقلاب عسكري يعرف مصيره تماما اذا فقد السلطه
— حارس البوابة (@HaresBawaba) January 2, 2019