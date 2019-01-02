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سياسة|مصر

قيادي في نظام مبارك ينتقد دعوات لاستمرار السيسي في السلطة

الدكتور حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني
الدكتور حسام بدراوي الأمين العام السابق للحزب الوطني
2/1/2019

عارض حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني سابقا عبر فيسبوك ما يتم تداوله عن التعديلات الدستورية المتعلقة بمدة بقاء السيسي في الحكم.

أبرز ما كتبه بدراوي على تويتر:
  • أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من 100 مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءة.
  • مصر أكبر من أي رئيس وأنا متأكد أن الرئيس يحترم شعبه ولن يسمح بذلك. 
  • قبل أن يبدأ السب والشتم أؤكد أن عمري الآن 67 سنة وبعد 3 سنوات سيكون عمري 70 سنة.
  • لا أريد سوى خلق الفرص أمام الشباب الجاد والنصح لمن يريد، وبناء مناخ سياسي يسمح للرواد منهم وليس المنافقين.
  • من خبرتي السياسية من يعمل على بقاء السلطة بلا تداول هم من حول الحكام الذين يطول بقاؤهم بحكم الولاء.
  • من يظن أنني معارض للرئيس السيسي مخطئ، فقد انتخبته وأنا أحمي اختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي.

وأثارت تصريحات بدراوي ردودا متباينة: 

https://twitter.com/MohamedAlaa_R/status/1080167528356372482?ref_src=twsrc%5Etfw

https://twitter.com/AhmedFa01597885/status/1080466072812376064?ref_src=twsrc%5Etfw

خلفيات:
  • تصاعَد الحديث مجددا حول تعديلات محتملة للدستور المصري، منها زيادة فترة الرئاسة من 4 إلى 6 سنوات أو جعلها غير مقيدة بولايتين، في ظل وجود ما يقول مقربون من النظام إنها "تخوفات وضرورات" المرحلة الراهنة، حتى يستكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي "إنجازاته ومشاريعه".
  • دعوات تعديل الدستور الحالية ليست الأولى، إذ انطلقت سابقا قبيل الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أُجريت في مارس/آذار  الماضي وفاز بها السيسي، إذ طالب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري علاء عابد آنذاك بالإسراع بتعديل الدستور لجعل فترة الرئاسة 6 سنوات ومنح رئيس الدولة سلطة إقالة الوزراء من دون الحاجة إلى موافقة البرلمان.
  • الدستور ينص على أنه "لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات" الديمقراطية. 
المصدر : الجزيرة مباشر
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