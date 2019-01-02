قيادي في نظام مبارك ينتقد دعوات لاستمرار السيسي في السلطة

عارض حسام بدراوي الأمين العام للحزب الوطني سابقا عبر فيسبوك ما يتم تداوله عن التعديلات الدستورية المتعلقة بمدة بقاء السيسي في الحكم.

أبرز ما كتبه بدراوي على تويتر:

أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من 100 مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءة.

مصر أكبر من أي رئيس وأنا متأكد أن الرئيس يحترم شعبه ولن يسمح بذلك.

قبل أن يبدأ السب والشتم أؤكد أن عمري الآن 67 سنة وبعد 3 سنوات سيكون عمري 70 سنة.

لا أريد سوى خلق الفرص أمام الشباب الجاد والنصح لمن يريد، وبناء مناخ سياسي يسمح للرواد منهم وليس المنافقين.

من خبرتي السياسية من يعمل على بقاء السلطة بلا تداول هم من حول الحكام الذين يطول بقاؤهم بحكم الولاء.

من يظن أنني معارض للرئيس السيسي مخطئ، فقد انتخبته وأنا أحمي اختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي.

بدأنا نقرأ عن تعديلات للدستور بحجه انه لا توجد بدائل للرئيس السيسي في حكم البلاد بعد ٣ سنوات من الآن، وأقول لهؤلاء أن أي نظام حكم لا يتيح ظهور بدائل من مائه مليون مواطن يوصم نفسه بعدم الكفاءه ولا يوصم الشعب المصري.مصر أكبر من أي رئيس.انا متأكد ان الرئيس يحترم شعبه ولن يسمح بذلك — حسام بدراوي (@HossamBadrawi) January 1, 2019

من يظن انني معارض للرئيس السيسي غلطان، فقد انتخبته وانا أحمي إختياري بنصيحته وهذا حقي عليه وحقه علي.اذا رأيت خطأ من وجهه نظري سأقوله وأعرض البدائل واذا رأيت صحيحا سأؤيده وأعلن تأييدي. انا أحاول ان أكون مواطنا إيجابيا. واذا تمت أذيني ممن يظنون انهم حماه الرئيس فسأعلن ذلك علي الملأ — حسام بدراوي (@HossamBadrawi) January 2, 2019

وأثارت تصريحات بدراوي ردودا متباينة:

مع احترامي لحضرتك مانصحتش ليه رئيس مبارك هو وسيسي وجهان لعمله واحده ديكتاتورية ولا الان ليس لك مصلحه في الحكم برجاء ال رد — Mohamed Abdel Azeem (@Mohamed28822846) January 2, 2019

https://twitter.com/MohamedAlaa_R/status/1080167528356372482?ref_src=twsrc%5Etfw

ومبارك اللي قعد تلاتين سنه كان علي قلبك زي العسل .يافلول مبارك انتم اخرناس تتكلمواعن مدةالرياسه ..ع فكره انا رافض تغييرالدستوروافضل ان ياتي السيسي مع الرئيس القادم رئيساللوزراء..كماانني لاأري لأمثال بواقي وفوضل نظام مبارك ان بتحدثوافي هذاالموضوع — 🇸🇦🇪🇬🇦🇪sherif younis (@AlSheri08453599) January 2, 2019

الرئيس السيسي مالوش بدائل . كلامك يدل علي انك يا اما مش شايف الانجازات اللي بتتم في البلد او شايفها و ده مش في اهتماماتك … او كل اللي يهمك هو الكرسي (وده عمره ماهيحصل)اللي عاش احداث السبع سنين اللي فاتت و فتره مبارك هيميز بمنتهي السهوله كنا فين و بقينا فين — Nadia Gamal (@NadiaGamal10) January 2, 2019

ياحسام ابيه انت كنت فى الحزب الحاكم وكلمتك نافذة فى الحزب أيام مبارك ومع ذلك لم نراك تلبس رداء الناصح الامين رغم الامراض والرشوه والمحسوبية والفساد وعدم احترام رجال مبارك للشعب وارتفاع نسبة السرطان بين الاطفال …أرجوك لاتكن الناصح لنا او معارض فمثلك لايصلح لأى منهم…أعتزل — Fares mahmoud (@AhmadFares2020) January 2, 2019

كلهم لعبوا في الدستور ولقوا اللي يبرر لهم بداية بناصر اللي عطل الدستور أصلا والسادات ومبارك — منار (@manarkholy) January 2, 2019

https://twitter.com/AhmedFa01597885/status/1080466072812376064?ref_src=twsrc%5Etfw

كلامك صحيح .. أما #السيسي لن يسمح بذلك فقد جانبك الصواب .. من خان القسم وقام بانقلاب عسكري يعرف مصيره تماما اذا فقد السلطه — حارس البوابة (@HaresBawaba) January 2, 2019

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