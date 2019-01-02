شاهد: هيئة تحقيق بريطانية تطلب زيارة المعتقلات بسجون السعودية

بعثت هيئة التحقيق في اعتقال النساء الناشطات المعتقلات في السعودية، برسالة إلى السفير السعودي في بريطانيا تطلب منه السماح لأعضاء الهيئة بزيارة المملكة للتحقيق في أوضاع المعتقلات.

وقال كريسبن بلنت النائب عن حزب المحافظين البريطاني الحاكم ورئيس الفريق البرلماني المعني بأوضاع الناشطات السعوديات المعتقلات، إن فريقه بعث برسالة للسفارة السعودية في لندن بشأن نيته في مراقبة وضع الناشطات السعوديات المعتقلات. معربا عن أمله في تعاون السلطات السعودية في هذه القضية.

كريسبن بلنت النائب عن حزب المحافظين البريطاني ورئيس الفريق البرلماني المعني بأوضاع الناشطات السعوديات المعتقلات

ما القصة؟

هيئة بريطانية مستقلة شكلها برلمانيون بريطانيون تعتزم إجراء تحقيق مستقل في أوضاع احتجاز المعتقلات السعوديات وأوضاعهن الصحية.

هيئة التحقيق في اعتقال النساء الناشطات المعتقلات في السعودية، قالت في رسالة بعثت بها إلى السفير السعودي في لندن الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز، إنها تريد لقاء معتقلات وردت أسماؤهن في تقرير "هيومن رايتس ووتش" وهن: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، وهاتون الفاسي. وكلهن ناشطات في الدفاع عن حقوق المرأة. إضافة إلى عدد من الرجال المناصرين للحركة، وهم المحامي إبراهيم المديميغ، ورجل الأعمال المحسن عبد العزيز مشعل، والناشط الاجتماعي محمد ربيع.

الهيئة تريد التحقيق في مزاعم وردت بشأن المعتقلات، وتشمل التعذيب بالصعق الكهربائي، والتقييد بالسرير، والجلد. إضافة إلى التحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب، والاعتداء بالضرب، والتهديد بعقوبة الإعدام أو السجن المؤبد بتهمة الخيانة. والحرمان من الزيارة، أو الوصول إلى محامين.

تصريحات رئيس الهيئة كريسبن بلنت