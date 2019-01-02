شاهد: لهذا حجبت "نتفليكس" حلقة ساخرة تنتقد السعودية

نقل موقع "ميدل إيست آي" ردود الفعل عبر مواقع التواصل على قرار موقع "نيتفليكس" سحب حلقة من برنامج "باتريوت آكت مع حسن منهاج" من التداول في السعودية

وذلك بعد اعتراض سلطات المملكة على الانتقاد الموجه فيها لولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، بسبب حرب اليمن ومقتل جمال خاشقجي.

الناشط الحقوقي في النرويج رائد البغدادي ساخرا: رائع عندما يمارس "نيتفليكس" الرقابة على المواد نيابة عن محمد بن سلمان. كثير من العرب كانوا متحمسين واعتقدوا أن إطلاق نتفليكس لفرعها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سيساعد في تجاوز الرقابة. أعتقد أن هناك نهاية لذلك. فالمال يأتي قبل المبادئ".

مي الصاداني قالت في "تغريدة" على "تويتر" إنه من المعيب على نتفليكس أن تفعل ما فعلت.

وكانت "نيتفليكس" دافعت عن قرار سحب البرنامج في بيان، وقالت: "نحن ندعم بقوة الحرية الفنية في جميع أنحاء العالم، ونزيل هذه الحلقة فقط في السعودية، بعد أن تلقينا طلبا قانونيًا سليما، وامتثالا للقانون المحلي".

ما القصة؟

كانت تقارير إعلامية أفادت، أمس الثلاثاء، أن شبكة "نيتفليكس" الأمريكية حجبت حلقة من برنامج كوميدي تنتقد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.