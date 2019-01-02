البث الحي
سياسة

شاهد: تشييع طفلة يمنية مغتصَبة وإعدام قاتلها في ميدان عام

2/1/2019

شيع مئات اليمنيين، اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة آلاء الحميري إلى مسقط رأسها بمدينة جبلة في محافظة إب وسط اليمن، بعد يوم من إعدام قاتلها ومغتصبها، في قضية هزت الرأي العام.

قضية رأي عام:
  • الطفلة آلاء الحميري (9 سنوات) تعرضت للاغتصاب والقتل في الأسابيع الماضية وتم إخفاء جثتها لأيام قبل أن تكتشف السلطات في المنطقة مكان الجثة وتلقي القبض على القاتل.
صورة الطفلة اليمنية القتيلة آلاء الحميري التي هزت قصتها الرأي العام (صحف يمنية)
  • تم تنفيذ حكم القصاص، أمس الثلاثاء، بحق يوسف الثوابي 30 عامًا مرتكب جريمتي الاغتصاب والقتل، وسط ملعب 22 مايو بمدينة إب بحضور شعبي كبير.
  • بعد عملية الإعدام التي تمت رميًا بالرصاص تم التعزير بجثته بتعليقها على رافعة وسط حضور والدي الطفلة والمئات من اليمنيين.

    • ناشطون يمنيون تداولوا مقطع فيديو يظهر عملية الإعدام للثوابي، قبل أن يتم نقله على رافعة في ذات المكان الذي أعدم فيه، كتعبير عن الصلب والتعزير بعد رميه بالرصاص.

    • في مشهد إنساني نادر، زار والد آلاء، أسرة القاتل الثوابي يوم 13 ديسمبر المنصرم، وأعلن أن زوجته وبناته الثلاث الصغيرات، ليس لهن أي ذنب في جريمة والدهم، ليس هذا فحسب بل تعهد بمساعدتهن وتكفّل برعايتهن.

    • المحكمة الجزائية في محافظة إب، حكمت في العاشر من ديسمبر الماضي، بإعدام خاطف ومغتصب وقاتل الطفلة، بعد محاكمة مستعجلة، وتم التصديق على الحكم من درجات التقاضي المختلفة.
    • قضية خطف واغتصاب وقتل الطفلة آلاء الحميري، شكّلت قضية رأي عام هزت وجدان اليمنيين نظرًا لبشاعة الجريمة، وتصاعدت الضغوطات الشعبية مطالبة بسرعة القصاص من قاتل آلاء.

    https://twitter.com/Abblvgyigg147/status/1079993289208516608?ref_src=twsrc%5Etfw

المصدر : الجزيرة مباشر
المزيد من سياسة

ترمب يوافق على بدء إجراءات نقل السلطة إلى بايدن

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن والمنتهية ولاياته دونالد ترمب (ر ويترز)

فرنسا: دعوى قضائية ضد تطبيق "مسلم برو" لبيعه بيانات المسلمين للجيش الأمريكي

تطبيق "مسلم برو" (التواصل الاجتماعي)

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)