شاهد: تشييع طفلة يمنية مغتصَبة وإعدام قاتلها في ميدان عام

شيع مئات اليمنيين، اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة آلاء الحميري إلى مسقط رأسها بمدينة جبلة في محافظة إب وسط اليمن، بعد يوم من إعدام قاتلها ومغتصبها، في قضية هزت الرأي العام.
شاهد لحظة تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة آلاء الحميري في
الاستاد الرياضي وسط مدينة #إب تنفيذ حكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة المدعو "يوسف الثوابي" بحضور شعبي كبير نجح في تشكيل قوة ضغط شعبية ومجتمعية طالبت بسرعة محاسبة الجاني ومعاقبته في مكان عام pic.twitter.com/v04pWABnjf
— ابراهيم مطرز 🇾🇪 (@A_mtr1) January 1, 2019
تنفيذحكم الإعدام بحق قاتل ومغتصب الطفلة #آلاء_الحميري في #إب
نفذ صباح اليوم الثلاثاء25 ربيع الثاني 1440ه 2019/1/1 بمحافظةإب حكم الإعدام والتعزير لقاتل ومغتصب الطفلة المدعو"يوسف الثوابي"بحضورشعبي كبيرنجح في تشكيل قوة ضغط شعبيةومجتمعيةطالبت بسرعةمحاسبة الجاني ومعاقبته في مكان عام pic.twitter.com/JKge8XwWt2
— حسين العجري (@hussenalegry) January 1, 2019
https://twitter.com/Abblvgyigg147/status/1079993289208516608?ref_src=twsrc%5Etfw