شاهد: تشييع طفلة يمنية مغتصَبة وإعدام قاتلها في ميدان عام

شيع مئات اليمنيين، اليوم الأربعاء، جثمان الطفلة آلاء الحميري إلى مسقط رأسها بمدينة جبلة في محافظة إب وسط اليمن، بعد يوم من إعدام قاتلها ومغتصبها، في قضية هزت الرأي العام.

قضية رأي عام:

الطفلة آلاء الحميري (9 سنوات) تعرضت للاغتصاب والقتل في الأسابيع الماضية وتم إخفاء جثتها لأيام قبل أن تكتشف السلطات في المنطقة مكان الجثة وتلقي القبض على القاتل.

صورة الطفلة اليمنية القتيلة آلاء الحميري التي هزت قصتها الرأي العام (صحف يمنية)