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سياسة|الولايات المتحدة

رومني: ترمب أثار استياء العالم ولم يرقَ لمنزلة الرئيس

المرشح الجمهوري السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية ميت رومني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
المرشح الجمهوري السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية ميت رومني (يمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترمب
2/1/2019

وجه المرشح الجمهوري السابق للرئاسة الأمريكية ميت رومني، انتقادات حادة للرئيس دونالد ترمب، مشيرا إلى أنه أثار الاستياء في أنحاء العالم.

وانتقد رومني في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست، أمس الثلاثاء، عددًا من القرارات التي اتخذها ترامب في ديسمبر/كانون الأول الماضي، فيما لم يعلق البيت الأبيض بعد على تصريحات رومني.

أبرز تصريحات رومني:
  • تعيين أشخاص من ذوي الخبرة القليلة في مناصب كبيرة والتخلي عن الحلفاء الذين قاتلوا إلى جانبنا والادعاء الأهوج للرئيس بأن أمريكا كانت بمثابة "الأبله" لفترة طويلة فيما يتعلق بالشؤون العالمية، كلها أمور تحط من رئاسته.
  • كلمات وأفعال ترمب أثارت استياء في أنحاء العالم.
  • سلوك ترمب في المجمل خلال العامين الأخيرين… دليل على أن الرئيس لم يرق إلى منزلة المنصب.
المرشح الجمهوري السابق في انتخابات الرئاسة الأمريكية, ميت رومني (غيتي)
رومني في مجلس الشيوخ:
  • رومني يعبر عن موقف مستقل قبل ساعات من أداء اليمين أمام مجلس الشيوخ بعد انتخابه عضوا بالمجلس عن ولاية يوتا.
  • ترمب كان قد صدق في فبراير/شباط 2018 على ترشيح رومني لمقعد في مجلس الشيوخ عن ولاية يوتا.

ولم يتضح إن كان ترامب سيواجه تحديا خطيرا في 2020 لنيل ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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