ترمب: أمريكا تريد حماية الأكراد في سوريا حتى بعد سحب قواتها منها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن بلاده تريد حماية المقاتلين الأكراد حتى بعد سحب القوات الأمريكية من هناك.

أبرز تصريحات ترمب خلال إجتماع مع وزراء حكومته:

الولايات المتحدة ستنسحب من سوريا "على مدى فترة من الوقت".

لم أحدد أبدا أربعة أشهر جدولا زمنيا للانسحاب.

نحن نحمي الأكراد، لكننا لا نريد البقاء في سوريا إلى الأبد.

خسرنا سوريا منذ وقت طويل بسبب سياسة أوباما.

وكان ترمب أعلن الشهر الماضي سحب القوات الأمريكية من سوريا، متجاهلا مشورة كبار مساعديه للأمن القومي ودون تشاور مع المشرعين أو حلفاء الولايات المتحدة الذين يشاركون في العمليات ضد تنظيم الدولة.

و تأتي تصريحات ترمب بعد ساعات من إعلان دمشق انسحاب 400 عنصر من "الوحدات القتالية الكردية" من منطقة منبج، شمال سوريا.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الدفاع السورية:

قافلة من الوحدات القتالية الكردية تضم أكثر من 30 سيارة قامت بالانسحاب من منطقة منبج متجهة إلى الشاطئ الشرقي لنهر الفرات.

المعلومات أن ما يقارب 400 مقاتل كردي قد غادروا منبج حتى الآن.

عرضت لقطات فيديو لعشرات العربات تسير على طريق غير ممهد وتحمل مقاتلين مسلحين بعضهم يلوح بعلم وحدات حماية الشعب التي يقودها الأكراد وشريكتها وحدات حماية المرأة.

طلب فرنسي:

في وقت سابق اليوم، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين حثه فيه على حماية القوات الحليفة للغرب في الحرب ضد تنظيم الدولة في سوريا، وخاصة الأكراد.

قصر الإليزيه أضاف أن ماكرون أكد لبوتين أن الحرب ضد تنظيم الدولة لم تنته بعد، وأنه يجب تجنب أي زعزعة للاستقرار.

وفقا لبيان الإليزيه، قال ماكرون "يجب الحفاظ على القوات الحليفة للتحالف الدولي، وخاصة الأكراد، بالنظر إلى التزامهم المتواصل في الحرب ضد إرهاب تنظيم الدولة".

خلفية: