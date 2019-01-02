العفو الدولية: الرقابة على "نتفليكس" دليل قمع حرية التعبير بالسعودية

قالت منظمة العفو الدولية إن اعتراض السعودية على عرض إحدى حلقات مسلسل كوميدي على خدمات شبكة "نتفليكس" الترفيهية الأمريكية "دليل آخر على قمع حرية التعبير في البلاد".

أبرز ما ورد في بيان سماح حديد مدير حملات العفو الدولية بالشرق الأوسط:

الرقابة التي تفرضها السعودية ليست مفاجئة؛ فهي دليل إضافي على حملة لا هوادة فيها على حرية التعبير في المملكة.

برضوخها لمطالب السعودية، تخاطر نتفليكس بتسهيل سياسة المملكة في عدم السماح مطلقا بحرية التعبير، ومساعدة السلطات في حرمان الشعب من حقه في الوصول بحرية إلى المعلومات.

منذ وصول ابن سلمان، إلى السلطة في يونيو/ حزيران 2017 "تم اعتقال العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والنقاد بشكل تعسفي، أو حكم عليهم ظلما بالسجن لمدد طويلة لمجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير.

الكوميدي الساخر حسن منهاج انتقد ولي العهد السعودي خلال حلقته

تعليق نتفليكس:

الحلقة التي تم حجبها "لن تتوفر في السعودية لكنها ستكون متاحة في بقية دول المنطقة وفي موقع الشركة على يوتيوب.

الحلقة كانت متاحة في السعودية منذ عرضها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسحبت فقط عند تلقي الشركة لشكوى من مسؤولين سعوديين وما خلص له محامي الشركة بأن الحلقة تتعارض مع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في المملكة.

خلفية: