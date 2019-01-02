الصومال تأمر رئيس بعثة الأمم المتحدة بمغادرة البلاد

أمرت حكومة الصومال أكبر مسؤولي الأمم المتحدة في البلاد بالمغادرة متهمة إياه بالتدخل في السيادة الوطنية.

أبرز ما ورد في بيان وزارة الشؤون الخارجية الصومالية:

نيكولاس هايسوم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال "لا يمكنه العمل في هذا البلد"، وهو ما يمثل فعليا إعلانا بأن المسؤول شخص غير مرغوب فيه.

يأتي بعد أن خرق علانية السلوك الملائم لمكتب الأمم المتحدة في الصومال".

واتخذت الحكومة الصومالية الخطوة بعدما بعث هايسوم بخطاب إلى وزير الأمن الداخلي بتاريخ 30 ديسمبر/ كانون الأول عبر فيه عن القلق إزاء "مزاعم تورط قوات الأمن الصومالية المدعومة من الأمم المتحدة في اعتقال مختار روبو… واعتقال قرابة 300 شخص شاركوا في المظاهرات أيام 13 و14 و15 ديسمبر".

أبرز ما ورد في خطاب نيكولاس هايسوم:

طلب في خطابه من الوزير تفسير الأساس القانوني الذي استند إليه اعتقال روبو.

المبعوث الأممي سأل عن الإجراءات التي اتخذت للتحقيق في ملابسات حوادث القتل خلال المظاهرات في بيدوا بعد اعتقاله.

ذكر أن الأمم المتحدة تعتقد أن معظم المعتقلين من القاصرين.

البعثة ألحقت بالخطاب رسالة مشتركة من الاتحاد الأوربي وألمانيا وبريطانيا تتضمن الإعلان عن تعليق دعمها للشرطة في ولاية جنوب غرب الصومال بسبب تصرفاتها خلال الانتخابات الشهر الماضي.

سرد بالتفصيل الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة لقوة الشرطة الصومالية وشرطة ولاية جنوب غرب الصومال بما في ذلك دفع رواتب أفراد الشرطة.

من هو روبو ؟