غراهام: علاقاتنا مع السعودية لن تتقدم دون حل مسألة "بن سلمان"

قال السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، إن العلاقات بين بلاده والرياض "لا يمكنها أن تتقدم دون إيجاد حل لمسألة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده السبت بأنقرة، غداة لقاءات أجراها مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزيري الخارجية مولود تشاووش أوغلو، والدفاع خلوصي أكار.

أبرز تصريحات غراهام

غراهام أوضح أن قرارات الكونغرس الأمريكي بشأن تحميل بن سلمان مسؤولية جريمة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، وفرض العقوبات على المتورطين في الجريمة، جاءت بهدف إظهار أنه لا يمكن لحلفاء الولايات المتحدة الإفلات من جرم كهذا.

غراهام بيّن أن السعودية وجريمة قتل خاشقجي، كانتا حاضرتين خلال المباحثات التي أجراها مع المسؤولين الأتراك في أنقرة، وأن الرياض تعد حليفًا مهمًا بالنسبة إلى واشنطن.

لفت السيناتور الجمهوري إلى أنه التقى ولي العهد السعودي قبل عامين في واشنطن، موضحاً "كنت أتوقعه وجهًا جديدًا وعقلية جديدة بالنسبة إلى الشرق الأوسط والسعودية"، واستدرك: "لقد أخطأت".

شدّد غراهام على أن بن سلمان "لم يُظهر القيادة المتوقعة"، وأن الأحداث مثل احتجاز رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في السعودية، وقتل الصحفي خاشقجي، أظهرت عدم التزام الحكومة السعودية بالأعراف الدولية.

جريمة مقتل خاشقجي

في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولًا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

كان خاشقجي صحفيا سعوديا بارزا مقيما في الولايات المتحدة يكتب مقالات لصحيفة واشنطن بوست.

نفت الرياض في بادئ الأمر علمها باختفاء خاشقجي ثم قدمت روايات متناقضة شملت قتله في عملية خرجت عن مسارها.

مسؤولون سعوديون قالوا إن ولي العهد لم يكن يعرف شيئا عن الجريمة. وقالت السعودية العام الماضي إن 21 سعوديا احتجزوا على صلة بقضية خاشقجي، أحيل منهم 11 للمحاكمة بعد توجيه اتهامات لهم.

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 مسؤولا سعوديا في نوفمبر/ تشرين الثاني لدورهم في مقتل خاشقجي.

صوت مجلس الشيوخ في ديسمبر/ كانون الأول على المضي قدما في قرار إنهاء الدعم العسكري الأمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في حرب اليمن، بالإضافة إلى قرار يعتبر ولي العهد السعودي مسؤولا عن مقتل خاشقجي. وتعهد النواب بالعمل على فرض عقوبات على المملكة في العام الجديد.

غراهام خلال مؤتمر صحفي في أنقرة

الانسحاب الأمريكي من سوريا

في شأن آخر، قال غراهام إنه يأمل أن يبطئ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الانسحاب من سوريا لحين تدمير تنظيم الدولة الإسلامية.

غراهام: أفهم الرغبة (لدى إدارة ترمب) في الانسحاب، لكن الانسحاب غير المخطط له سيكون بمثابة فوضى. لقد حذرت الرئيس دونالد ترمب ألا يفعل ما فعله أوباما، أي ألا يسحب القوات بشكل غير مخطط له.

أكد غراهام أن الانسحاب يجب أن يخدم ثلاثة أهداف تتمثل بهزيمة تنظيم الدولة، ومنع انتصار إيران، وحماية تركيا وحل مشكلة وحدات حماية الشعب الكردية التي أحدثتها بلاده لأنقرة بسوريا.

غراهام: أوباما أحدث كابوسًا لتركيا عبر تسليح وحدات حماية الشعب، ينبغي على ترمب أن يكون حذرًا في الانسحاب، وألا يترك هذه المشكلة في أحضان تركيا.

غراهام قال إنه يعتقد أن رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا.

غراهام: هناك نبأ جيد: أعتقد أن الجنرال دنفورد لديه خطة يعمل عليها مع الجيش التركي يمكنها أن تنجز هذه الأهداف وهم يعتزمون نقل عناصر وحدات حماية الشعب بعيدا عن تركيا. ثمة حاجة لأخذ الأسلحة الثقيلة من الجماعات الكردية.

غراهام: أي انسحاب لا يحدد النقاط التي ذكرتها لن ينهي الحرب ضد داعش (تنظيم الدولة) بل سيؤدي إلى حرب جديدة. ستكون هذه الحرب ضرورية لتركيا لتدخل إلى سوريا وتقضي على العناصر المسلحة التي تعتقد أنها تشكل تهديدا لسيادتها.

قرار الانسحاب