ظريف يسخر من بولتون عبر "تحدي الـ 10 سنوات"

استخدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وسم "تحدي الـ 10 سنوات"، المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "للسخرية" من تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.
التفاصيل
- وضع ظريف مساء الجمعة، على حسابه بموقع تويتر صورتين لتصريحين سابقين نشرهما بولتون يدعو فيهما لمهاجمة إيران عسكريًا، أحدهما بتاريخ 2009، والآخر بتاريخ 2019.
- كتب ظريف معلقا على الصورتين اللتين يفصل بينهما عشر سنوات: نفس الهراء، نفس التنمر، نفس الأوهام.
- مطلع العام الجاري، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، خبرًا جاء فيه أن فريق الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة بولتون طلب في سبتمبر/ أيلول الماضي من وزارة الدفاع تزويده بخيارات لمهاجمة إيران.
- جاء طلب بولتون آنذاك، عقب تعرض سفارة بلاده لدى العاصمة العراقية بغداد، وقنصليتها في مدينة البصرة، لهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا.
- وسم "تحدي الـ 10 سنوات"، انتشر مع دخول العام الجديد، ويقوم رواد وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور حديثة لهم بجانب أخرى التقطوها قبل عشر سنوات، بغرض المقارنة.