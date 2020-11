ظريف يسخر من بولتون عبر "تحدي الـ 10 سنوات"

استخدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وسم "تحدي الـ 10 سنوات"، المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "للسخرية" من تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

التفاصيل

Same bull. Same bully. Same delusion.#10YearChallenge pic.twitter.com/KgUAejJcar

— Javad Zarif (@JZarif) January 18, 2019