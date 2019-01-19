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ظريف يسخر من بولتون عبر "تحدي الـ 10 سنوات"

مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون
19/1/2019

استخدم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، وسم "تحدي الـ 10 سنوات"، المنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "للسخرية" من تصريحات لمستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

التفاصيل
  • وضع ظريف مساء الجمعة، على حسابه بموقع تويتر صورتين لتصريحين سابقين نشرهما بولتون يدعو فيهما لمهاجمة إيران عسكريًا، أحدهما بتاريخ 2009، والآخر بتاريخ 2019.
  • كتب ظريف معلقا على الصورتين اللتين يفصل بينهما عشر سنوات: نفس الهراء، نفس التنمر، نفس الأوهام.
  • مطلع العام الجاري، نشرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، خبرًا جاء فيه أن فريق الأمن القومي في البيت الأبيض برئاسة بولتون طلب في سبتمبر/ أيلول الماضي من وزارة الدفاع تزويده بخيارات لمهاجمة إيران.

  • جاء طلب بولتون آنذاك، عقب تعرض سفارة بلاده لدى العاصمة العراقية بغداد، وقنصليتها في مدينة البصرة، لهجمات لم تسفر عن سقوط ضحايا.
  • وسم "تحدي الـ 10 سنوات"، انتشر مع دخول العام الجديد، ويقوم رواد وسائل التواصل الاجتماعي بنشر صور حديثة لهم بجانب أخرى التقطوها قبل عشر سنوات، بغرض المقارنة.
المصدر : وكالات
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