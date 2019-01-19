سناتور أمريكي يدعو ترمب لإبطاء الانسحاب من سوريا

قال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام السبت إنه يأمل أن يبطئ الرئيس دونالد ترمب الانسحاب الأمريكي من سوريا لحين تدمير تنظيم الدولة الإسلامية.

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غراهام في أنقرة: رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا.

غراهام: ثمة حاجة لأخذ الأسلحة الثقيلة من الجماعات الكردية.

غراهام: الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.

غراهام: أي انسحاب لا يحدد النقاط التي ذكرتها لن ينهي الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بل سيبدأ حربا جديدة.

غراهام: ستكون هذه الحرب ضرورة لتركيا لتدخل إلى سوريا وتقضي على العناصر المسلحة التي تعتقد تركيا أنها تشكل تهديدا لسيادتها.

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