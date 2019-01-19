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سياسة|الولايات المتحدة

سناتور أمريكي يدعو ترمب لإبطاء الانسحاب من سوريا

السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام
السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام
19/1/2019

قال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام السبت إنه يأمل أن يبطئ الرئيس دونالد ترمب الانسحاب الأمريكي من سوريا لحين تدمير تنظيم الدولة الإسلامية.

التفاصيل

  • غراهام في أنقرة: رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا.
  • غراهام: ثمة حاجة لأخذ الأسلحة الثقيلة من الجماعات الكردية.
  • غراهام: الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
  • غراهام: أي انسحاب لا يحدد النقاط التي ذكرتها لن ينهي الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بل سيبدأ حربا جديدة.
  • غراهام: ستكون هذه الحرب ضرورة لتركيا لتدخل إلى سوريا وتقضي على العناصر المسلحة التي تعتقد تركيا أنها تشكل تهديدا لسيادتها.

خلفية

  • أعلن ترمب الشهر الماضي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وعزمه سحب القوات الأمريكية منها.
  • أسفر هجوم أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عنه عن مقتل جنديين أمريكيين ومدنيين يعملان مع الجيش الأمريكي في منبج شمالي سوريا.
  • الهجوم في منبج هو الأكثر فتكا فيما يبدو على القوات الأمريكية في سوريا منذ انتشارها على الأرض في عام 2015.
  • تخضع مدينة منبج لسيطرة قوات متحالفة مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
  • لم يتضح متى تغادر القوات الأمريكية شمال سوريا حيث تستعد تركيا والنظام السوري لشغل هذا الفراغ.
  • تقول تركيا إن الوحدات "منظمة إرهابية" وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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