سناتور أمريكي يدعو ترمب لإبطاء الانسحاب من سوريا

قال السناتور الأمريكي الجمهوري لينزي غراهام السبت إنه يأمل أن يبطئ الرئيس دونالد ترمب الانسحاب الأمريكي من سوريا لحين تدمير تنظيم الدولة الإسلامية.
التفاصيل
- غراهام في أنقرة: رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة جوزيف دنفورد وضع خطة مع أنقرة لنقل عناصر وحدات حماية الشعب الكردية السورية بعيدا عن تركيا.
- غراهام: ثمة حاجة لأخذ الأسلحة الثقيلة من الجماعات الكردية.
- غراهام: الذراع السياسية لوحدات حماية الشعب مرتبطة بحزب العمال الكردستاني.
- غراهام: أي انسحاب لا يحدد النقاط التي ذكرتها لن ينهي الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، بل سيبدأ حربا جديدة.
- غراهام: ستكون هذه الحرب ضرورة لتركيا لتدخل إلى سوريا وتقضي على العناصر المسلحة التي تعتقد تركيا أنها تشكل تهديدا لسيادتها.
خلفية
- أعلن ترمب الشهر الماضي هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا وعزمه سحب القوات الأمريكية منها.
- أسفر هجوم أعلن التنظيم المتشدد مسؤوليته عنه عن مقتل جنديين أمريكيين ومدنيين يعملان مع الجيش الأمريكي في منبج شمالي سوريا.
- الهجوم في منبج هو الأكثر فتكا فيما يبدو على القوات الأمريكية في سوريا منذ انتشارها على الأرض في عام 2015.
- تخضع مدينة منبج لسيطرة قوات متحالفة مع القوات الكردية المدعومة من الولايات المتحدة.
- لم يتضح متى تغادر القوات الأمريكية شمال سوريا حيث تستعد تركيا والنظام السوري لشغل هذا الفراغ.
- تقول تركيا إن الوحدات "منظمة إرهابية" وامتداد لحزب العمال الكردستاني المحظور.