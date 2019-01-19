رئيس جزر القمر يثير غضب الصحفيين بسبب تصريحات عن مقتل خاشقجي

أثار رئيس جزر القمر غزالي عثماني حالة من الغضب بعد أن قال إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول شأن سعودي داخلي لا يستدعي موجة الغضب الدولي التي أعقبته.

وتساءل عثماني في كلمة ألقاها الخميس في حفل تدشين مشروع لبناء طريق تموله السعودية "ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟" في إشارة إلى خاشقجي.

غزالي، أضاف "أطلب منكم أن تنقلوا ذلك للعاهل السعودي الملك سلمان وأن تبلغوه بألا يقلق.. كل يوم يموت المئات والمئات في جميع أنحاء العالم ولا أحد يندد بذلك".

رسالة للملك سلمان في حضور السفير السعودي:

رئيس جزر القمر يثير الغضب بسبب تصريحات عن مقتل خاشقجي