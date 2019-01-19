رئيس جزر القمر يثير غضب الصحفيين بسبب تصريحات عن مقتل خاشقجي

أثار رئيس جزر القمر غزالي عثماني حالة من الغضب بعد أن قال إن قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي بقنصلية بلاده في إسطنبول شأن سعودي داخلي لا يستدعي موجة الغضب الدولي التي أعقبته.
وتساءل عثماني في كلمة ألقاها الخميس في حفل تدشين مشروع لبناء طريق تموله السعودية "ما المشكلة في اغتيال سعودي في سفارة سعودية؟" في إشارة إلى خاشقجي.
غزالي، أضاف "أطلب منكم أن تنقلوا ذلك للعاهل السعودي الملك سلمان وأن تبلغوه بألا يقلق.. كل يوم يموت المئات والمئات في جميع أنحاء العالم ولا أحد يندد بذلك".
رسالة للملك سلمان في حضور السفير السعودي:
- كان السفير السعودي حمد بن محمد الهاجري، حاضرا في الحفل ولم يعقب على تصريحات عثماني. لكن فرع الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية في جزر القمر قال إنه شعر بالاستياء من تصريحات عثماني.
- اتحاد الصحافة الفرانكفونية قال في بيان "يطلب صحفيو جزر القمر رسميا من رئيس الدولة سحب هذه التصريحات التي لم تصدم الصحفيين فحسب بل والرأي العام كذلك".
- الفرع المحلي لاتحاد الصحافة الفرانكوفونية، أكد أن "هذه التصريحات تثير قلق كل صحفيي جزر القمر إلى أبعد حد" مدينا "الازدراء" الذي أبداه الرئيس.
- منظمة (مراسلون بلا حدود) غير الحكومية كتبت في تغريدة أنها "تشاطر صحفيي جزر القمر استياءهم بعد التصريحات الصادمة والخطيرة للرئيس عثمان بشأن هذا العمل الشنيع".
- يذكر أن المعارضة في جزر القمر تدين باستمرار ميول الرئيس الاستبدادية.
- تولى غزالي عثمان الانقلابي السابق، الرئاسة في 2016. وقد أمر في الأشهر الأخيرة باعتقال عدد من ناشطي المعارضة، وهو مرشح للانتخابات الرئاسية المبكرة المقررة في 24 مارس/آذار المقبل.