تقرير: إسرائيل قتلت 57 طفلا فلسطينيا خلال عام 2018

رصد تقرير فلسطيني المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي والتي اغتالت رصاصته 57 طفلا فلسطينيا خلال عام 2018.
نشر التقرير "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين".
أبرز ما جاء في التقرير
- من إجمالي العدد المذكور 45 طفلا قتلوا في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية في 30 مارس/آذار 2018.
- التقرير تم تقديمه إلى محققي الأمم المتحدة للتحقيق بشأن انتهاكات إسرائيل في مسيرات العودة والتي تم إقراره خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.
- الغالبية الساحقة من الأطفال الذين قتلتهم قوات إسرائيلية لم يشكلوا أي تهديد على جنود الاحتلال لحظة قتلهم.
- قوات ومسؤولو الاحتلال الإسرائيلي يتحملون المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.
- جنود الاحتلال الإسرائيلي متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.
- يجب على المفوضين الأمميين متابعة المساءلة من خلال تحليل الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسمية مرتكبيها.
خلفية
- مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة في 18 مايو/أيار 2018 جنيف، نظرًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
- تبنى المجلس خلال الجلسة قرارا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق احتجاجات مسيرات العودة.