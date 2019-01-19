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سياسة

تقرير: إسرائيل قتلت 57 طفلا فلسطينيا خلال عام 2018

19/1/2019

رصد تقرير فلسطيني المعاناة التي يعيشها الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي والتي اغتالت رصاصته 57 طفلا فلسطينيا خلال عام 2018.

نشر التقرير "الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال-فلسطين".

أبرز ما جاء في التقرير
  • من إجمالي العدد المذكور 45 طفلا قتلوا في قطاع غزة منذ انطلاق مسيرات العودة السلمية في 30 مارس/آذار 2018.
  • التقرير تم تقديمه إلى محققي الأمم المتحدة للتحقيق بشأن انتهاكات إسرائيل في مسيرات العودة والتي تم إقراره خلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مايو/أيار الماضي.

  • الغالبية الساحقة من الأطفال الذين قتلتهم قوات إسرائيلية لم يشكلوا أي تهديد على جنود الاحتلال لحظة قتلهم.     
  • قوات ومسؤولو الاحتلال الإسرائيلي يتحملون المسؤولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي بسبب قتلهم الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة.

  • جنود الاحتلال الإسرائيلي متورطون في انتهاكات حقوق الإنسان المنتظمة ضد الأطفال الفلسطينيين، بسبب انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في أوساطهم وعلمهم المسبق بأنهم لن يحاسبوا على أفعالهم مهما كانت النتيجة.  

 

   

  • يجب على المفوضين الأمميين متابعة المساءلة من خلال تحليل الانتهاكات للقانون الجنائي الدولي التي تدخل في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وتسمية مرتكبيها.
خلفية     
  • مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة خاصة في 18 مايو/أيار 2018 جنيف، نظرًا لتدهور حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

  • تبنى المجلس خلال الجلسة قرارا بإنشاء لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في جميع الانتهاكات للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في سياق احتجاجات مسيرات العودة.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالة الأنباء الألمانية
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