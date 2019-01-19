ترودو يجدد طلبه بالإفراج عن المدون السعودي رائف بدوي

دعا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو مجددا إلى الإفراج عن المدوّن السعودي رائف بدوي المعتقل منذ العام 2012، مؤكدا أن قضيته تشكل "أولوية" لجميع الكنديين.

وبعد لقاء أمس الجمعة مع إنصاف حيدر زوجة المدون السعودي المسجون بتهمة الإساءة للإسلام، قال ترودو أن نظرة الكنديين إلى السعودية حددت جزءا منها معاملة المملكة لرائف بدوي.

تصريحات ترودو

حل هذا الملف والإفراج عن رائف بدوي ليسا أولوية بالنسبة لي وإلى عائلته فحسب، بل لجميع سكان كيبيك وجميع الكنديين.

لا أستطيع تخيّل ما تعيشهُ زوجة رائف بدوي، إنصاف حيدر، وأطفالها بسبب سجن المدون منذ وقت طويل.

نواصل محاولة إقناع السعوديين وممارسة الضغط عليهم وراء الكواليس وعلنا من أجل إطلاق سراح رائف بدوي، بما في ذلك إصدار عفو عنه.

أكد ترودو أنه أثار ملف بدوي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة مجموعة العشرين في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني في بوينس آيرس، مشيرا إلى أنه اقترح على ولي العهد السعودي أن يتم منح العفو الملكي لبدوي.

رئيس الوزراء الكندي: إنها الرسالة نفسها التي أبلغت بها قبل أشهر على ذلك إلى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز عندما تحادثنا هاتفيا.

تهمة الإساءة للإسلام

رائف بدوي الذي شارك في تأسيس الشبكة الليبرالية السعودية العام 2012. أوقف بتهمة الإساءة إلى الإسلام، وحكم عليه في مايو/ أيّار 2014. بالسجن عشرة أعوام وبألف جلدة موزعة على 20 أسبوعا، ما أثار ردود فعل دوليّة مندّدة.

تعيش زوجة بدوي وأطفاله الثلاثة في كندا منذ منحهم اللجوء في 2013 بعد عام على توقيفه.

متضامنون أجانب مع رائف بدوي يطالبون بإطلاق سراحه