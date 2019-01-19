الجيش الأمريكي يعلن قتل 52 مسلحا في غارة جوية بالصومال

قال الجيش الأمريكي إنه قتل 52 مسلحا في غارة جوية في منطقة جوبا الوسطى بالصومال السبت.

التفاصيل:

القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أعلنت في بيان أن الغارة جاءت ردا على هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب على القوات الحكومية الصومالية.

مسلحون ينتمون لحركة الشباب هاجموا في وقت سابق السبت قاعدة تابعة للجيش الصومالي في ضواحي بلدة كيسمايو.

الجيش الصومالي: المسلحون فجروا مركبة مفخخة عند مدخل القاعدة "بار-سانجوني" في إقليم جوبا السفلى، ثم بدؤوا في إطلاق النار بشكل مكثف من أسلحة ثقيلة.

الجيش: أضاف أن الهجوم انتهى وأنه "سيطر بشكل كامل على المنطقة".

وزير الأمن الإقليمي عبد الرشيد حسن عبد النور قدر عدد مسلحي "الشباب" الذين قتلوا في المعركة التي وقعت لاستعادة القاعدة، بنحو 73 شخصا، فيما قتل سبعة من أفراد الجيش الصومالي.

وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر محلية إن مسلحي حركة الشباب "نهبوا كل شيء في القاعدة وأضرموا النار في مخازن الأسلحة".

المصادر: القوات الصومالية تلقت تعزيزات من كيسمايو وعادت إلى القاعدة "بمساعدة مروحيات عسكرية تابعة للقوات الخاصة الأمريكية التي كانت تحلق فوق المنطقة حتى بعد وقوع الهجوم".

مسلحو حركة الشباب تبنوا الهجوم على القاعدة وأعلنوا أنهم قتلوا 42 جنديا.

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