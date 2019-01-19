الجيش الأمريكي يعلن قتل 52 مسلحا في غارة جوية بالصومال

قال الجيش الأمريكي إنه قتل 52 مسلحا في غارة جوية في منطقة جوبا الوسطى بالصومال السبت.
التفاصيل:
- القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا أعلنت في بيان أن الغارة جاءت ردا على هجوم شنه مقاتلو حركة الشباب على القوات الحكومية الصومالية.
- مسلحون ينتمون لحركة الشباب هاجموا في وقت سابق السبت قاعدة تابعة للجيش الصومالي في ضواحي بلدة كيسمايو.
- الجيش الصومالي: المسلحون فجروا مركبة مفخخة عند مدخل القاعدة "بار-سانجوني" في إقليم جوبا السفلى، ثم بدؤوا في إطلاق النار بشكل مكثف من أسلحة ثقيلة.
- الجيش: أضاف أن الهجوم انتهى وأنه "سيطر بشكل كامل على المنطقة".
- وزير الأمن الإقليمي عبد الرشيد حسن عبد النور قدر عدد مسلحي "الشباب" الذين قتلوا في المعركة التي وقعت لاستعادة القاعدة، بنحو 73 شخصا، فيما قتل سبعة من أفراد الجيش الصومالي.
- وكالة الأنباء الفرنسية نقلت عن مصادر محلية إن مسلحي حركة الشباب "نهبوا كل شيء في القاعدة وأضرموا النار في مخازن الأسلحة".
- المصادر: القوات الصومالية تلقت تعزيزات من كيسمايو وعادت إلى القاعدة "بمساعدة مروحيات عسكرية تابعة للقوات الخاصة الأمريكية التي كانت تحلق فوق المنطقة حتى بعد وقوع الهجوم".
- مسلحو حركة الشباب تبنوا الهجوم على القاعدة وأعلنوا أنهم قتلوا 42 جنديا.
خلفية
- الهجوم يأتي عقب إعلان الحركة أنها هاجمت قوات إثيوبية في الصومال في كمين نصبته على طريق بين العاصمة وبلدة بيداوا في جنوب غرب البلاد.
- الحركة نفذت هجوما كبيرا الثلاثاء الماضي في كينيا المجاورة التي باتت هدفا للمسلحين منذ أن أرسلت نيروبي قوات إلى الصومال.
- العملية، التي استهدفت مجمعا يضم فندقا فاخرا ومكاتب إدارية، أسفرت عن مقتل 21 شخصا.