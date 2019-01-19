البيت الأبيض يعلن عن قمة ثانية بين ترمب وكيم جونغ أون

قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترمب سيجتمع مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بنهاية شهر فبراير/ شباط المقبل.

التفاصيل:

البيت الأبيض قال إنه سيعلن في وقت لاحق عن المكان الذي سيحتضن القمة.

وفقا للبيت الأبيض فقد اجتمع ترامب لمدة ساعة ونصف الساعة مع المبعوث الكوري الشمالي كيم يونغ تشول لبحث نزع السلاح النووي والقمة الثانية.

المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت في بيان "الرئيس دونالد ترمب التقى مع كيم يونغ تشول لمدة ساعة ونصف الساعة لبحث نزع السلاح النووي وعقد قمة ثانية قد تتم في حدود أواخر فبراير. الرئيس يتطلع للقاء الزعيم كيم في مكان سيعلن عنه في تاريخ لاحق".

زيارة كيم يونغ تشول، الذي يقود مفاوضات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة، تمثل مؤشرا على تحرك محتمل في مساعي نزع السلاح النووي التي تعطلت منذ الاجتماع التاريخي بين ترمب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة العام الماضي.

مبعوث بيونغيانغ التقى في وقت سابق مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

وزارة الخارجية ذكرت بعد الاجتماع أن بومبيو أجرى "نقاشا جيدا" مع كيم يونغ تشول "بشأن الجهود لتحقيق تقدم في الالتزامات التي قطعها الرئيس ترمب والزعيم كيم جونغ أون خلال قمتهما في سنغافورة". ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل.

قبل ساعات من وصول كيم يونغ تشول، كشف ترمب النقاب عن استراتيجية أمريكية للدفاع الصاروخي خصت كوريا الشمالية بالذكر بوصفها تمثل "تهديدا غير عادي" ومستمر.

في نيويورك، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للصحفيين إن الوقت حان للتأكد من أن المفاوضات بين واشنطن وبيونغيانغ ستستأنف بجدية "وأن يتم وضع خريطة طريق بوضوح لإخلاء شبه الجزيرة الكورية من السلاح النووي".

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