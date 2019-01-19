اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب جديد

أعلن أمين الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن إضراب جديد يستمر لمدة يومين في شهر فبراير/ شباط المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.

أهم تصريحات الطبوبي:

قرر الاتحاد تنفيذ اضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 فبراير المقبل.

الإضراب يأتي في اتجاه تعديل البوصلة بالنسبة للخيارات الوطنية التي تخدم مصلحة شعبنا، أمام انسداد التفاوض مع الحكومة فيما يرتبط بإيجاد الحلول الملائمة لأزمة الزيادات.

المطالبة بالزيادات تأتي لتعديل القدرة الشرائية، وردا على الاخلال باتفاقات سابقة ترتبط بمراجعة القانون المنظم للقطاع العام.

الغاية ليست الإضراب للإضراب، وإنما التوصل مع الحكومة لتنقية المناخات الاجتماعية، واستكمال المؤسسات التي ستحملنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها القانونية ولإنجاح المسار الديمقراطي.

خلفية: