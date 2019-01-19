اتحاد الشغل التونسي يدعو لإضراب جديد

أعلن أمين الاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن إضراب جديد يستمر لمدة يومين في شهر فبراير/ شباط المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين.
أهم تصريحات الطبوبي:
- قرر الاتحاد تنفيذ اضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام (الشركات العامة) يومي 20 و21 فبراير المقبل.
- الإضراب يأتي في اتجاه تعديل البوصلة بالنسبة للخيارات الوطنية التي تخدم مصلحة شعبنا، أمام انسداد التفاوض مع الحكومة فيما يرتبط بإيجاد الحلول الملائمة لأزمة الزيادات.
- المطالبة بالزيادات تأتي لتعديل القدرة الشرائية، وردا على الاخلال باتفاقات سابقة ترتبط بمراجعة القانون المنظم للقطاع العام.
- الغاية ليست الإضراب للإضراب، وإنما التوصل مع الحكومة لتنقية المناخات الاجتماعية، واستكمال المؤسسات التي ستحملنا لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في آجالها القانونية ولإنجاح المسار الديمقراطي.
خلفية:
- الاتحاد نفذ الخميس الماضي إضرابا عاما شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.
- الاتحاد نفذ إضرابا أول في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
- تصعيد اتحاد الشغل قد يزيد الضغوط على حكومة يوسف الشاهد التي تعاني لإنعاش الاقتصاد.
- صندوق النقد الدولي طالب الحكومة التونسية بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الموازنة ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.
- الحكومة عرضت مقترحات لزيادة الأجور، لكن الاتحاد قال إنها لا تلبي الحد الأدنى من المطالب المالية في ظل ارتفاع الأسعار ونسبة التضخم في البلاد.
- المتحدث باسم الحكومة إياد الدهماني قال إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من عشرة في المئة من حوالي 7.4 بالمئة حاليا.
- اتحاد الشغل يقول إن متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارا، أحد أدنى الأجور في العالم.
- معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة يقول إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 في المئة منذ عام 2014.
- الحكومة تهدف إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام إلى 12.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020.
- النسبة الحالية للأجور تبلغ 15.5 في المئة، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقا لصندوق النقد الدولي.
- فاتورة الأجور في القطاع العام حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار في عام 2010.