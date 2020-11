مايكل كوهين دفع أموالا للتلاعب باستطلاعات رأي لصالح ترمب

أقرّ مايكل كوهين المحامي الخاص السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه دفع أموالا لرجل عام 2015 من أجل التلاعب باستطلاع رأي على الإنترنت لإعطاء الأفضلية فيه لترمب.

وأكد كوهين تقريرا نشرته (وول ستريت جورنال) ذكرت فيه أنه في بداية عام 2015. تلقى رئيس شركة تقنية صغيرة يدعى جون غوغر أموالا لكتابة برنامج إلكتروني يضاعف عدد أصوات ترمب في استطلاع رأي أجرته قناة "سي إن بي سي".

استطلاعات مبرمجة لصالح ترمب:

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it.

— Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 17, 2019