مايكل كوهين دفع أموالا للتلاعب باستطلاعات رأي لصالح ترمب

أقرّ مايكل كوهين المحامي الخاص السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترمب بأنه دفع أموالا لرجل عام 2015 من أجل التلاعب باستطلاع رأي على الإنترنت لإعطاء الأفضلية فيه لترمب.

وأكد كوهين تقريرا نشرته (وول ستريت جورنال) ذكرت فيه أنه في بداية عام 2015. تلقى رئيس شركة تقنية صغيرة يدعى جون غوغر أموالا لكتابة برنامج إلكتروني يضاعف عدد أصوات ترمب في استطلاع رأي أجرته قناة "سي إن بي سي".

استطلاعات مبرمجة لصالح ترمب:

كوهين أعاد نفس الشيء في استطلاع على الإنترنت لموقع (درادج ريبورت) الشهير بين أوساط المحافظين، بعد المرة الأولى، عند إعلان الأخير خوض السباق الرئاسي.

كوهين دفع لغوغر أيضا لكي ينشئ له حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لاسمه.

أيّد كوهين العناصر الأساسية التي أوردتها الصحيفة.

محامي ترمب السابق كتب على تويتر "ما فعلته كان بأوامر ولفائدة دونالد ترمب. أنا آسف جدا حقا لولائي الأعمى لرجل لا يستحق ذلك".

As for the @WSJ article on poll rigging, what I did was at the direction of and for the sole benefit of @realDonaldTrump @POTUS. I truly regret my blind loyalty to a man who doesn’t deserve it. — Michael Cohen (@MichaelCohen212) January 17, 2019