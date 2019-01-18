شاهد: وزير خارجية لبنان يطالب بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية

دعا وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل الجمعة خلال اجتماع وزاري عربي في بيروت، لإعادة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

تصريحات باسيل

سوريا هي الفجوة الأكبر اليوم في مؤتمرنا، ونشعر بثقل فراغها بدل أن نشعر بخفّة وجودها.

سوريا يجب أن تعود إلينا لنوقف الخسارة عن أنفسنا قبل أن نوقفها عنها. سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن نرميها في أحضان "الإرهاب" دون أن ننتظر إذناً أو سماحاً بعودتها.

خلفية

تعقد الأحد الدورة الرابعة من القمة العربية الاقتصادية في بيروت، بغياب الغالبية الساحقة من الرؤساء والقادة العرب، وبغياب دمشق التي علقت الجامعة العربية عضويتها في صفوفها منذ اندلاع الثورة السورية في عام 2011.

طغت على التحضيرات للقمة خلال الفترة الماضية نقاشات حول إمكانية دعوة سوريا لحضورها.

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط قال الخميس لصحفيين، إن "المسألة السورية لها جوانب مختلفة وحساسة"، مشيرا الى أن عودة سوريا إلى الجامعة تنتظر "التوافق العربي".

أعادت كل من الإمارات العربية والبحرين فتح سفارتيهما في سوريا.

علّقت الجامعة العربية في العام 2011 عضوية دمشق، على خلفية القمع الذي مارسته بحق المتظاهرين ضد النظام السوري آنذاك، قبل تحول التحركات السلمية إلى نزاع دام ومدمر لا يزال مستمراً.

الصحافة اللبنانية