شاهد| الخطيب: الإمارات تتوسط لصالح الاحتلال لشراء منازل المقدسيين

قال الشيخ كمال الخطيب القيادي في الداخل الفلسطيني المحتل إن وفدا إماراتيا رسميا يتفاوض لصالح الاحتلال لشراء منازل المقدسيين.

وأضاف الخطيب خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر أن الوفد الإماراتي الرسمي من مستو رفيع وتفاوض مع رجل أعمال مقدسي لشراء منزل محاذٍ للأقصى بمبلغ 20 مليون دولار.

أبرز تصريحات الخطيب