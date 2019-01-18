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سياسة

شاهد| الخطيب: الإمارات تتوسط لصالح الاحتلال لشراء منازل المقدسيين

18/1/2019

قال الشيخ كمال الخطيب القيادي في الداخل الفلسطيني المحتل إن وفدا إماراتيا رسميا يتفاوض لصالح الاحتلال لشراء منازل المقدسيين.

وأضاف الخطيب خلال مداخلة مع الجزيرة مباشر أن الوفد الإماراتي الرسمي من مستو رفيع وتفاوض مع رجل أعمال مقدسي لشراء منزل محاذٍ للأقصى بمبلغ 20 مليون دولار.

أبرز تصريحات الخطيب

  • الإمارات تدفع الملايين لتسريب عقارات القدس للمستوطنين.
  • الإمارات تطعن القضية الفلسطينية في الظهر بدورها المشبوه في تسريب عقارات القدس للمستوطنين.
  • الإعلام الإسرائيلي تحدث عن زيارة قام بها وزير خارجية الإمارات ورئيس مخابراتها إلى تل أبيب مؤخرا.
  • الأموال التي تنفقها الإمارات خدمة للاحتلال الإسرائيلي كان ينبغي أن تنفق على نصرة القضية الفلسطينية.
  • ما تفعله الإمارات يخدم المخططات الإسرائيلية المحمومة لتهويد القدس.
  • السلطة الفلسطينية "مشاركة في تسريب عقارات القدس للمستوطنين".
المصدر : الجزيرة مباشر
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