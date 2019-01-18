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سياسة

شاهد: إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة

مسعفون ينقلون فلسطينيا مصابا برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة
مسعفون ينقلون فلسطينيا مصابا برصاص الاحتلال خلال مسيرات العودة
18/1/2019

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن 30 شخصا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال في مواجهات اندلعت خلال مسيرات العودة الجمعة بالقرب من السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.

التفاصيل
  • المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: أصيب 30 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي وهذه حصيلة الاصابات خلال فعاليات الجمعة ال43 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة من بينهم 3 مسعفين.    

  • القدرة: نحو 46 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بينهم صحفيان فلسطينيان.    
  • شارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات الجمعة حيث دارت مواجهات بين المئات منهم مع الجيش الإسرائيلي على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي.      

  • أشعل متظاهرون عددا قليلا من إطارات السيارات.    

خلفية

  • انطلقت "مسيرات العودة" في نهاية مارس/آذار 2018 بهدف التأكيد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين هجروا من أراضيهم في عام 1948 والمطالبة بفك الحصار المستمر منذ عام 2006 على قطاع غزة.    
  • قتل في المواجهات أكثر من 240 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر : الجزيرة مباشر + وكالات
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