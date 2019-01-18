شاهد: إصابة عشرات الفلسطينيين برصاص الاحتلال شرق غزة

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إن 30 شخصا أصيبوا برصاص جيش الاحتلال في مواجهات اندلعت خلال مسيرات العودة الجمعة بالقرب من السياج الحدودي الفاصل شرق قطاع غزة.

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المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة: أصيب 30 مواطنا برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي وهذه حصيلة الاصابات خلال فعاليات الجمعة ال43 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرق قطاع غزة من بينهم 3 مسعفين.

القدرة: نحو 46 آخرين أصيبوا بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع بينهم صحفيان فلسطينيان.

شارك آلاف الفلسطينيين في تظاهرات الجمعة حيث دارت مواجهات بين المئات منهم مع الجيش الإسرائيلي على بعد عشرات الأمتار من السياج الحدودي.

أشعل متظاهرون عددا قليلا من إطارات السيارات.

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