البث الحي
سياسة|الجزائر

الانتخابات الرئاسية في الجزائر في أبريل المقبل

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
18/1/2019

أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد ستجرى في شهر أبريل/ نيسان المقبل.

التفاصيل:
  • الرئاسة الجزائرية قالت في بيان "أصدر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مرسوما رئاسيا يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة للانتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم الخميس 18 أبريل 2019".
  • الولاية الحالية لبوتفليقة هي الرابعة، وتنتهي في 28 أبريل/ نيسان القادم.
  • لم يعلن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، 81 عاما، ما إذا كان سيترشح لولاية خامسة أم لا، رغم دعوات عدة له منذ أشهر للترشح لولاية جديدة.
  • عام 2014، لم يقدم بوتفليقة أوراق ترشحه إلا في آخر أيام المهلة القانونية.
  • لا يظهر بوتفليقة إلا نادرا ويتنقل على كرسي متحرك.
  • حتى الآن، لم يعلن أي مرشح جدي نيته خوض السباق الرئاسي.
  • بعض قادة الأحزاب وكتاب في الصحف الجزائرية طرحوا في الأيام الماضية تأجيل الاقتراع وتمديد ولاية بوتفليقة.
  • يبدأ المجلس الدستوري في تلقى طلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية في الرابع من مارس/ آذار المقبل.
  • بوتفليقة انتخب دائما منذ 2004 من الجولة الأولى وبنسبة تفوق 80 % ، وأعيد انتخابه بفارق كبير في 2014 بعد حصوله على 81.5% من الأصوات في الجولة الأولى.
  • في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2018، أعلن جما ولد عباس، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني والمعروف بقربه من بوتفليقة، أن بوتفليقة سيكون المرشح الوحيد للحزب في 2019.
  • ولد عباس أقر لاحقا بأنه سأل الرئيس في الأمر لكن لم يحصل على إجابة منه. واضطر بعد 15 يوما الى الاستقالة من منصبه "لأسباب صحية".
المصدر : فرانس برس
المزيد من سياسة

بينهم مسلمة من أصل عربي.. بايدن يعلن أسماء فريقه الرئاسي (فيديو)

الأمريكية من أصول فلسطينية ريما دودين (موافع التواصل)

السيسي: مصر تتطلع للتعاون مع الشركات الفرنسية

(أرشيف ـ رويترز)

الجيش الألماني: الأتراك أجبرونا على التخلي عن تفتيش سفينة في طريقها لليبيا

طاقم الفرقاطة الألمانية صعدوا إلى السفينة التي كانت تبعد 160 ميلا بحريا عن ميناء بنغازي

هروب جماعي من مطار صيني بعد اكتشاف حالتي إصابة بكورونا (فيديو)

(تويتر)
الأكثر قراءة

رئيس الوزراء الإيطالي يوجه إنذارا أخيرا للسيسي (فيديو)

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (رويترز ـ أرشيف)

قطر تكشف هوية رضيعة المطار وتفاصيل إلقائها في سلة المهملات

مطار حمد الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة (غيتي)

انتقادات حادة في الجزائر لتصريحات ماكرون عن الرئيس تبون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

مصر.. مرتضى منصور يهاجم أحمد موسى (فيديو)

(الجزيرة)