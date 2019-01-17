هيدجز: أقدمت على الانتحار خلال اعتقال بسجون الإمارات

قال ماثيو هيدجز الباحث البريطاني المعتقل سابقا في الإمارات إنه حاول الانتحار خلال فترة اعتقاله في الإمارات جراء التعذيب والضغط النفسي الذي تعرض له.

وأضاف هيدجز خلال مقابلة مع قناة الجزيرة أنه يعاني من أمراض نفسية جراء فترة اعتقاله في الإمارات التي امتدت لست أشهر دون ذنب منه أو جريمة.

أبرز تصريحات هيدجز

أطروحتي للدكتوراه تبحث استراتيجيات الإمارات لتحقيق الأمن القومي وما طرأ عليه بعد الثورات العربية ومدى تغير تمركز السلطة بين القبائل وتغيير ولاءاتها بشكل خاص في إمارة أبو ظبي.

بحثي تناول تغلغل الدولة البوليسية في الإمارات وتدخلها في دول الجوار.

اخترت الإمارات مجالات لبحثي لأني عشت فيها سنوات عديدة.

أمضيت نحو 20 عاما في الإمارات مع أسرتي ولم أغادرها إلى قبل ثلاث سنوات فقط.

عملت في جهات حكومية متعددة بالإمارات لفترة طويلة من السنوات.

كنت شاهدا على التغيرات التي شهدتها الإمارات.

تعاملت في بحثي مع بيانات تنشرها حكومة الإماراتي نفسها وهي معلومات معلومة للكافة.

عملت خلال إقامتي في الإمارات عن كثب مع القوات المسلحة الإماراتية

قدمت استشارات لدولة الإمارات بعد سفري منها ولمدة 3 سنوات.

شاركت في صياغة استراتيجية الأمن القومي للإمارات لصالح مركز أبحاث إماراتي رفعها بدوره للأمن العام في البلاد.

طلب مني خلال فترة إعدادي للبحث حذف مشاركات جميع الإماراتيين المشاركين في البحث وانصعت للأمر.

أبقيت في بحثي المقابلات التي أجريتها مع مقيمين غربيين يعملون هناك قابلتهم من قبل وأعرفهم جيدا.

المفارقة أن جميع المواضيع الحساسة كانت متاحة من خلال مصادر مفتوحة وبيانات تنشرها الحكومة الإماراتية.

المعلومات التي تناولتها متاحة علنا للجميع.

ماثيو هيدجز خلال مقابلته مع الجزيرة

إلقاء القبض والاعتقال