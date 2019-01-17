نفي أمريكي ورفض فلسطيني لتقرير إسرائيلي بشأن "صفقة القرن"

نفى مسؤول أمريكي بارز صحة تقرير إسرائيلي تضمن تفاصيل مزعومة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بشأن الشرق الأوسط والتي لم يتم الكشف عنها بعد.

التفاصيل:

الممثل الأمريكي الخاص للمفاوضات الدولية جيسون غرينبلات نفى التقرير وكتب على تويتر "بينما أحترم (الصحفي) باراك رافيد، إلا أن تقريره على القناة 13 (الإسرائيلية) ليس دقيقا. إطلاق التكهنات بشأن محتوى الخطة ليس مفيدا. قليلون جدا على الكوكب من يعرفون فحواها… حتى الآن".

https://twitter.com/jdgreenblatt45/status/1085661406995902464?ref_src=twsrc%5Etfw

غرينبلات أضاف "خلال الفترة القادمة، ستقوم مصادر، غير مسماه، بنشر روايات للإعلام وغيره على أساس دوافع ليست بريئة … تسريب أخبار كاذبة أو مشوهة أو متحيزة لوسائل الإعلام أمر غير مسؤول ويضر بالعملية. يستحق الإسرائيليون والفلسطينيون ما هو أفضل".

المسؤول الأمريكي دعا إلى متابعة البيانات الرسمية من الرئيس دونالد ترمب والسفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان ومستشار البيت الأبيض للشرق الأوسط جاريد كوشنر وله شخصيا.

https://twitter.com/jdgreenblatt45/status/1085661409290072064?ref_src=twsrc%5Etfw

الرئاسة الفلسطينية قالت إن أي خطة للسلام لا تتضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها "كامل القدس الشرقية" سيكون مصيرها الفشل.

الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة اعتبر في بيان أن "استمرار بث الشائعات والتسريبات حول ما يسمى بملامح صفقة العصر التي تتحدث عنها الإدارة الأمريكية، إضافة إلى الاستمرار في محاولة ايجاد أطراف إقليمية ودولية تتعاون مع بنود هذه الخطة هي محاولات فاشلة ستصل إلى طريق مسدود".

أبو ردينة: طريق تحقيق السلام في المنطقة واضح ويمر من خلال الشرعية الفلسطينية، وأي مشاريع تهدف للالتفاف على آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال لن يكتب لها النجاح وستنتهي.

أبو ردينة: بغض النظر عن صحة أو عدم صحة ما تم تسريبه، نحن نعتبر أن أي حل لا ينسجم مع السلام القائم على أساس قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية لا يمكن القبول به ومرفوض جملة وتفصيلاً.

أبو ردينة: لا يوجد إلا عنوان واحد للحديث معه وهو الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية.

أبو ردينة: على الإدارة الأمريكية أن تدرك" أن لا حل بدون دولة مستقلة "وهذه الدولة فيها الضفة الغربية وقطاع غزه والقدس الشرقية عاصمتها وفق القانون الدولي.

أبو ردينة: نحن موقفنا واضح ولم ولن نتعاطى مع أي مشروع إلا وفق ما يلبي مصالح شعبنا.

خلفية: