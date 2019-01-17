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مئات من الروهينغيا يفرون من الهند

أوضاع مزرية لمسلمي الروهينغيا الفارين من بلادهم
أوضاع مزرية لمسلمي الروهينغيا الفارين من بلادهم
17/1/2019

قال زعماء لأقلية الروهينغيا إن مئات العائلات المسلمة من الروهينغيا غادرت الهند إلى بنغلاديش منذ ترحيل سبعة رجال إلى موطنهم في ميانمار في أكتوبر تشرين الأول.

التفاصيل
  • مصادر: مزيد من العائلات من الروهينغيا تستعد للفرار من حملة القمع في الهند.
  • محمد عرفات، وهو أحد شبان الروهينغيا وغادر إلى بنغلاديش في أكتوبر تشرين الأول بعد ست سنوات من الإقامة في مدينة جامو بشمال الهند: تحدث العديد من الأشخاص في الهند عن أشياء مثل تشكيل حركة للقتل.
  • عرفات: لقد واجهنا العديد من المشكلات في بلادنا ونحتاج إلى حرية للعيش في مكان آخر، ولكن إذا تعرضت للخوف مجددا كما كان الحال في ميانمار، فلماذا تعيش هناك؟
  • بحسب عرفات وقيادي شاب آخر فقد سافر نحو ألفين من الروهينغيا إلى بنغلاديش خلال الشهور القليلة الماضية.
  • مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بنغلاديش قال الخميس إن الروهينغيا القادمين من الهند "جميعهم بخير وسلام" ويتلقون المساعدة.
  • فراس الخطيب المتحدث باسم المفوضية من كوكس بازار: أعداد قليلة جدا من الناس تأتي من ميانمار الآن… لقد جاء معظمهم من الهند هذا الشهر.
خلفية
  • الحكومة الهندية، المنتمية للتيار القومي الهندوسي، تعتبر الروهينغيا غرباء يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني ويشكلون خطرا أمنيا.
  • الحكومة الهندية أمرت بتسجيل عشرات الآلاف منهم ممن يعيشون في مستوطنات متفرقة وأحياء فقيرة وترحيلهم إلى بلادهم.
  • هذا الشهر، رحلت الهند أسرة من الروهينغيا مؤلفة من خمسة أفراد إلى ميانمار ذات الأغلبية البوذية، وهي ثاني عملية ترحيل في غضون ثلاثة أشهر.
  • أثارت عملية الترحيل قلق أبناء الأقلية خاصة بعدما قالت الأمم المتحدة إن الظروف ليست مواتية لهم للعودة إلى ميانمار بعد فرارهم من العنف والاضطهاد على مر السنين.
  • تشير تقديرات الهند إلى أن 40 ألفا من الروهينغيا يعيشون في مخيمات في جميع أنحاء البلاد، لا سيما في جامو وحيدر أباد والعاصمة نيودلهي.
  • نحو 16500 فقط لديهم بطاقات هوية من مفوضية اللاجئين.
المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز
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