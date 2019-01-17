ترمب يلغي جولة خارجية لبيلوسي بسبب الإغلاق الحكومي

أبلغ الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بأن زيارتها لكل من بلجيكا ومصر وأفغانستان ألغيت بسبب الإغلاق الجزئي للحكومة الذي دخل يومه السابع والعشرين.

التفاصيل:

ترمب كتب في رسالة إلى رئيسة مجلس النواب والتي تنتمي للحزب الديمقراطي "بسبب الإغلاق يؤسفني إبلاغك بأن رحلتك إلى بلجيكا ومصر وأفغانستان تأجلت".

ترمب أضاف "سنعيد تحديد موعد لهذه الجولة التي تستمر سبعة أيام عندما ينتهي الإغلاق".

رسالة ترمب تأتي بعد يوم من رسالة من بيلوسي تدعوه إلى تأجيل خطاب "حالة الاتحاد" السنوي بسبب نقص الإجراءات الأمنية جراء الإغلاق الجزئي للحكومة.

بيلوسي قالت في رسالتها إلى ترمب "للأسف ونظراً لمخاوف أمنية، وإذا لم يعد فتح الحكومة هذا الأسبوع، فإنني اقترح أن نعمل معاً لتحديد موعد آخر مناسب بعد إعادة فتح الحكومة لإلقاء هذه الكلمة أو أن تدرس إمكانية تقديم هذه الكلمة كتابة إلى الكونغرس في 29 يناير/ كانون الثاني".

بيلوسي أضافت في رسالتها أن "جهاز الخدمة السرية ووزارة الأمن الداخلي لم يحصلا على أي تمويل منذ 26 يوماً".

رئيسة مجلس النواب أشارت إلى أنه "منذ العام المالي 1977، لم يسبق أن تم إلقاء كلمة حالة الاتحاد خلال إغلاق حكومي".

بيلوسي قالت إنه وحتى رئاسة ودروو ويلسون في مطلع القرن العشرين "فإن كلمات حالة الاتحاد كانت تقدم إلى الكونغرس كتابة".

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