تركيا ترحل صحفية هولندية "لعلاقتها بجبهة النصرة"

قالت تركيا اليوم الخميس إنها رحلت صحفية تعمل لدى صحيفة هيت فينانسيلي داجبلاد الهولندية بعد تلقيها معلومات من الشرطة الهولندية عن صلاتها "بمنظمة إرهابية معروفة".

التفاصيل

دافعت صحيفة هيت فينانسيلي داجبلاد عن الصحفية أنز بورشما ووصفت ترحيلها بأنه "انتهاك فج لحرية الصحافة".

رئيس تحرير الصحيفة يان بونير كتب: أنز كانت تؤدي عملها بحكمة وبمسؤولية … ومن المحزن بشكل استثنائي ألا يتمكن الصحفيون في تركيا من القيام بعملهم في سلام.

رفضت الشرطة الهولندية التعليق.

صحيفة هيت بارول الهولندية نقلت عن متحدثة باسم الادعاء قولها إن ترحيل الصحفية لم يأت بناء على طلب من ممثلي الادعاء في هولندا.

نقلت الصحيفة عن متحدث باسم الادعاء: بورشما "لم ترحل أو تسلم بناء على طلب من هولندا".

صحيفة هيت فينانسيلي داجبلاد أكبر الصحف المالية في هولندا قالت إن بورشما (31 عاما) كانت تزور مكتبا للهجرة في إسطنبول لتجديد تأشيرة دخولها أمس الأربعاء عندما اعتقلتها السلطات.

كتبت بورشما على تويتر صباح اليوم الخميس تقول "وفجأة تجد نفسك جالسا في طائرة عائدا إلى هولندا". وأضافت "أعلنوا أنني شخص غير مرغوب فيه في تركيا".

أشار تقرير الصحيفة عن ترحيل بورشما إلى أنها جددت في الفترة الأخيرة أوراق اعتمادها كصحفية لعام 2019 وهو ما يجعل ترحيلها أكثر غرابة.

الموقف التركي

مسؤولون أتراك قالوا في بادئ الأمر إن ترحيل بورشما لا علاقة له بعملها كصحفية ثم قالوا إنه "للاشتباه في صلاتها بالإرهاب".

مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أصدر بيانا جاء فيه أن السلطات التركية تلقت معلومات مخابرات من الشرطة الهولندية تفيد بأن بورشما "لها صلات بمنظمة إرهابية معروفة (إضافة إلى) طلب معلومات عن تحركاتها من تركيا وإليها".

فخر الدين ألتون مدير الاتصالات بالرئاسة التركية: هولندا أخبرت تركيا بأن الصحفية لها صلات "بجبهة النصرة" وهي جماعة إسلامية مسلحة على صلة بتنظيم القاعدة وتعمل الآن تحت مظلة هيئة تحرير الشام أقوى تحالف للجماعات الإسلامية المسلحة في محافظة إدلب السورية على الحدود مع تركيا.

ألتون على تويتر: تركيا لم تتكهن بشأن صحة معلومات المخابرات واتخذت إجراء احترازيا بطرد بورشما.

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